STELLA MANENTE & CADENTE - DOPO AVER FATTO INCAZZARE IL MONDO GAIO CON IL VIDEO IN CUI INVEIVA CONTRO I PARTECIPANTI AL GAYPRIDE (“MA PERCHÉ HITLER NON C’È PIÙ?”), LA MODELLA E INFLUENCER VIENE SILURATA DALL'AGENZIA CAREMOLI RUGGERI SI È "DISSOCIATA INTEGRALMENTE" DA LEI, CHIEDENDOLE DI TOGLIERE DAI SUOI POST OGNI RIFERIMENTO AL MARCHIO PER TIMORE DI CATTIVA PUBBLICITÀ - LEI MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO CHI L’OFFENDE - VIDEO

1 - STELLA MANENTE, I GAY E HITLER, SLAVINA SULLA MODELLA: SI SFILA IL PRIMO MARCHIO, LE BRUCIANO LA CARRIERA?

Da https://www.liberoquotidiano.it

Querele e contratti a rischio per Stella Manente, modella e influencer molto nota sui social "inciampata" in una drammatica buccia di banana sul Gay Pride. Bloccata della folla scesa in strada a Milano sabato scorso, Stella ha rischiato di perdere l'aereo e ha deciso di sfogarsi brutalmente, ovviamente su Instagram: "Andate a morire tutti, ma perché Hitler non c'è più?".

Una frase più che infelice che ha scatenato le ire degli attivisti LGBT e, come prevedibile, pure dei marchi a cui la influencer presta la propria immagine. Un film già visto, insomma. L'associazione Gay Lex ha annunciato querela contro di lei, mentre l'agenzia Caremoli Ruggeri si è "dissociata integralmente" dalla Manente e le ha chiesto di togliere dai suoi post ogni riferimento al marchio per timore di cattiva pubblicità.

"Devo fare le mie più sentite scuse - ha spiegato la diretta interessata ancora su una Story di Instagram -, non era mia intenzione ferire nessuno. Non sapevo nemmeno dell'esistenza di questo Gay Pride e quando sono uscita di casa con questa folla a 40° ho sparlato".

Dalla pagina facebook di Caremoli Ruggeri

Ci dissociamo integralmente da quanto esternato dalla Sig.ra Manente tanto da averle fatto rimuovere ogni riferimento al nostro gruppo. L’agenzia gestisce una moltitudine di profili artistici e può solo non condividere o prendere posizione, ma non deve essere in alcun modo collegata a simili comportamenti o essere ritenuta responsabile di ciò che succede nella vita privata o delle posizioni filosofiche o politiche di ognuno . Detto ciò speriamo di aver chiarito definitivamente ogni sorta di interrogativo riguardante la nostra azienda, oltre ad essere dispiaciuti per l’accaduto .

2 - STELLA MANENTE MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO CHI L’OFFENDE

Fabiano Minacci per https://www.bitchyf.it

Stella Manente, dopo aver dimostrato a tutta Italia la sua ignoranza ammettendo candidamente di non conoscere il gay pride, ha deciso di passare al contrattacco e – dopo aver offeso i gay e la polizia augurando ai primi Hitler ed accusando i secondi di masturbarsi invece di impedire la manifestazione – ha pubblicato una storia su Instagram in cui dichiara di voler passare ad azioni legali.

“Sono costernata per l’interpretazione strumentale che è stata data ad una mia frase detta in fase di panico e stress. Pur ribadendo le scuse a chiunque si sia sentito (giustamente o ingiustamente) ferito o accusato dalle mie parole, devo precisare che mi tutelerò nelle sedi competenti nei confronti di chiunque mi ingiuri, mi diffami o mi minacci, come sta accadendo ormai da ieri”. Stella Manente ha anche condiviso su Instagram un messaggio in cui le viene suggerito di tutelarsi con un buon avvocato nelle sedi opportune. Già in alcune precedenti storie aveva candidamente ammesso di non conoscere il Gay Pride.

“Una mia amica ieri mattina mi ha scritto ‘Andiamo a questo evento?’ e io le ho risposto ‘Di cosa si tratta?’ perché io non sapevo dell’esistenza di questa cosa. Per cui per me ieri è stato solo un ammasso di persone che mi impedivano di camminare. Tra l’altro sono claustrofobica e soffro di attacchi di panico per cui mi sono sentita davvero male ieri, ho reagito in maniera sicuramente errata.

Però vi prego basta, fermatevi con questi commenti perché non sono riuscita a chiudere occhio, ho le mani che mi tremano e quello che state dicendo è di cattivo gusto perché siamo in un paese democratico e siamo essere umani, vi prego rispettiamoci. Sbagliare è umano, io ho sbagliato e vi sto chiedendo scusa, però vi prego con la mia anima perché quello che mi state dicendo è davvero cattivo”.

