4 lug 2024 12:26

STELLETTE E MAZZETTE – È STATO ARRESTATO PER CORRUZIONE ORESTE LIPORACE, COMANDANTE DEI CARABINIERI DEL SECONDO REGGIMENTO ALLIEVI, MARESCIALLI, BRIGADIERI DI VELLETRI: AVREBBE FAVORITO L'IMPRESA FABBRO IN UN APPALTO DA 700MILA EURO PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLA CASERMA, IN CAMBIO DI SOLDI E REGALI (BORSE E BIGLIETTI PER LA SCALA) – AI DOMICILIARI ANCHE L'IMPRENDITORE ENNIO DE VELLIS – È INDAGATO LORENZO QUINZI, CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – SOTTO LA LENTE DEI MAGISTRATI CI SONO ANCHE APPALTI IN VATICANO E PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI…