LA STELLINA DELL’HARD SU CUI HA PUNTATO “BRAZZERS” SI CHIAMA DEMI SUTRA - BARBARA COSTA: “FINO A QUALCHE TEMPO FA, NON ERA COSÌ NERA, COSÌ AFRO, ERA TUTTA DIGITALMENTE RITOCCATA. ERA UN’ALTRA PERSONA, AVEVA UN ALTRO NOME (AJAA), AVEVA UN’ALTRA PELLE, PIÙ CHIARA (DA BIANCA) AVEVA I CAPELLI STIRATI E AVEVA DIGITALMENTE CANCELLATE LE DUE GROSSE VOGLIE CHE HA SULL’ADDOME. QUESTO AVVENIVA PERCHE’…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

demi sutra 2 (2)

Quanto conta far compromessi nella vita? Tu li hai fatti? Quanti? Davvero ti portano da qualche parte? Per fare carriera, servono? Senti qua: Demi Sutra, 30 anni, da pornostar ha già vissuto due vite: la prima da "bianca", l’odierna da nera. Lei ha appena firmato un contratto in esclusiva con "Brazzers", è lei la star su cui il gigante del porno punta per il 2021, eppure fino a qualche tempo fa… Demi non era come la vedi: non era così nera, non era così afro, era tutta digitalmente ritoccata.

demi sutra foto ritocco (3)

Era un’altra persona, aveva un altro nome (Ajaa), aveva un’altra pelle, più chiara (da bianca) aveva i capelli stirati (da bianca) ma soprattutto aveva digitalmente cancellate le due grosse voglie che ha sull’addome. Voglie, macchie, "imperfezioni" che i boss del porno le facevano celare e che lei di buon grado accettava di nascondere, in pose di foto porno artefatte, abbracciata nuda o sotto le sue colleghe, e macchie nascoste pure mentre i porno li girava cioè mentre sui set sc*pava: ci passava sopra del fondotinta, e il regista optava per inquadrature che oscurassero tali "brutture".

kira noir e demi sutra

Un rifiuto del proprio corpo (e della propria identità) talmente riuscito che in rete girava forte la voce che Demi non fosse afro, fosse mulatta, finanche sudamericana, ma nera no. Un rifiuto identitario tale da portare a insulti razzisti social dei veri neri contro i falsi neri, e quindi su quanto Demi non fosse abbastanza nera, e su quanto fosse "impura".

demi sutra foto ritocco (2)

Perché, si sa, mica esiste soltanto il razzismo dei bianchi sui neri o il suo contrario, no, esiste anche quello interno alle realtà nere, anch’esso b*stardo da par suo, e che i social riportano e rimarcano. Se c’è qualcosa di positivo nel bordello razzista-identitario scoppiato negli Stati Uniti negli ultimi mesi, sta nella decisa rivendicazione di quel che si è, contrapposto non a ciò che si vorrebbe ma a ciò che gli altri, la società, le regole, i canoni, impongono.

demi sutra lesbian interracial 2

Noi non ci pensiamo - o almeno, io da bianca non c’ho mai pensato - ma chi bianco non è e cresce in Occidente, ancora cresce con i media che gli emanano un canone di bellezza greco-romano, e che è bianco. Come dice Demi: “Fin da piccola, i media mi hanno mostrato che la pelle chiara è l’equivalente della bellezza”. Ha forse torto? Nel cinema non porno, l’attuale ricorso a attori e attrici neri come interpreti di ruoli e personaggi ideati da menti bianche è un modo grottesco per lavarci la coscienza, non risolve niente, e però tocca un bianco nervo scoperto.

demi sutra (2)

Nel porno, c’è un porno che è sì un porno ma ha trama e recitazione ed è "Afrodisiac: a Demi Sutra Story". È un porno con script concepito da chi quel porno lo va a interpretare. E qui Demi Sutra ha voluto svelare, davanti a una telecamera, cioè a tutti noi, la sua ossessione di donna nera in un settore, quello della moda, da lei lambito, e ancora invaso da bianche e tòpoi bianchi. La presenza di modelle non bianche è sì oggi poderosa, ma è trattata comunque da "novità" e questo è evidente da quanto i media mettono "pelosamente" in risalto una non bianca scelta a testimonial.

Ehi, non preoccuparti, che in "Afrodisiac" si sc*pa, c’è tutto quello che in un porno cerchi, per eccitarti, per indurirti, e c’è quel viso di Demi pennellato di bianco in copertina, quel suo smarrimento misto a dannazione che da spettatore ti smarrisce e ti danna, e c’è la sua morbosa fissazione verso Anny Aurora, bianca, bionda, eterea e verso quel corpo niveo che Demi si sc*pa e col sesso ne fa punizione e violenza, è orgasmo che dà sì piacere ma quello crudo di vendetta, è sudore che nel vischioso spuma i veleni che da nera hai dovuto sopportare, ingoiare. I veleni che ti hanno umiliata.

demi sutra 2 (3)

"Afrodiac" è un porno diverso, non è un porno di sola azione sessuale, è un porno che vale. Demi Sutra oggi porna col suo nuovo nome ma pure col suo corpo (im)perfetto com’è: scuro, nero, da nera, con quelle due enormi voglie di cui non si vergogna più (“mi hanno deriso, e fin da ragazzina: per questi segni sul corpo mi ero convinta che non avrei mai fatto sesso con nessuno, perché si sarebbero schifati a toccarmi. Invece oggi sono qui, sono una pornoattrice, col mio corpo che certo perfetto non è, come non lo è quello di nessuna donna. Io non permetto più a nessuno di dirmi chi sono”).

demi sutra foto ritocco

Troppo a lungo Demi e le pornostar non bianche sono state spinte, condizionate a uniformarsi il più possibile a bellezze bianche, in primis nel trucco, e nei capelli, a compromesso di una morale, e di una legge di mercato obsoleta (un porno tra una nera e un bianco ha meno pubblico di uno non misto: ma quando mai???) Il porno nei confronti degli attori non bianchi ha sbagliato, ha le sue colpe, ne è stato spu*tanato, sta cambiando, ma gli altri, i media non porno, quelli "puliti", cosa aspettano, dacché ancora stanno a "sbiancare" la vice presidente degli Stati Uniti, universalmente sfottuti un attimo dopo che la loro sbiancatura è stata pubblicata?

