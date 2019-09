9 set 2019 19:02

STELLINE CADENTI – DOPO MESI DI MISTERI, SONO STATE RESE NOTE LE CAUSE DEL DECESSO DELL’ATTRICE 16ENNE MYA LECIA NAYLOR, TROVATA MORTA NELLA SUA CASA DI FAMIGLIA: LA RAGAZZINA, CHE ERA SOTTO STRESS PER GLI ESAMI, SI È IMPICCATA PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO SCOLASTICO – L’ADOLESCENTE, VOLTO NOTO DELLA TV DEI RAGAZZI INGLESE, AVEVA RECITATO ANCHE A FIANCO DI TOM HANKS E HUGH GRANT…(VIDEO)