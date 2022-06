STENDIAMO UN PELO PIETOSO - EMMA THOMPSON A 63 ANNI GIRA UNA SCENA DI NUDO IN CUI METTE IN MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA IL ‘’BOSCHETTO’’ E IN UN’INTERVISTA PARLA A RUOTA LIBERA DI SESSO, ORGASMO E DEI PELI DEL SUO PUBE: “RIMPIANGO LA SCOMPARSA DEL CESPUGLIO COMPLETO..." - L’ATTRICE INGLESE NEL NUOVO FILM INTERPRETA UNA 55ENNE FRIGIDA CHE VUOLE SCOPRIRE L’ORGASMO CON UN GIGOLO’, IL BONISSIMO DARYL MCCORMACK…

Dagotraduzione da Daily Mail

daryl mccormack emma thompson

Emma Thompson e i suoi peli pubici: intervistata nel talk show di Emma Barnett “Women's Hour” in occasione dell’uscita del suo nuovo film “Good Luck to You, Leo Grande”, l’attrice ha voluto approfondire il suo rapporto di odio amore col “boschetto”.

Thompson nel nuovo film interpreta una donna di 55 anni che non ha mai avuto un orgasmo e che assume un gigolò, interpretato da Daryl McCormack, per rimediare.

Nel film la star, che ha 63 anni, ha girato la sua prima scena di nudo integrale.

Dalla scena di nudo, l’intervista ha quindi virato su un argomento molto intimo: la depilazione integrale delle parti intime.

emma thompson 2

Thompson ha spiegato di non essere "del tutto a suo agio" con i peli del proprio corpo, di radersi regolarmente le gambe e ha raccontato in precedenza, di aver tolto anche i peli pubici.

“Io penso che sia da rimpiangere profondamente la scomparsa del cespuglio completo. Penso che sia un grande peccato, è triste, vero?” ha detto.

Non mi riferisco solo ai peli pubici femminili. "Anche gli uomini, voglio dire, riesci a immaginare il dolore?"

L'attrice ha ammesso che una volta, in passato si è sbarazzata di tutti i suoi peli pubici.

"Una volta ho fatto l'intera cosa, anni fa, ma davvero, me ne pento ancora, perché non è tornato del tutto come mi piaceva prima, ma del resto sto anche invecchiando", ha detto.

E poi ha spiegato: “Dire "dobbiamo sbarazzarci di tutti i nostri peli" è strano, vero? E, probabilmente, non è molto sano”.

Nell’intervista l’attrice anche detto che il fatto che ci siano donne che non hanno mai avuto un orgasmo è "una tragedia e una grande sconfitta per tutti noi” ed è “anche alla radice delle violenze”.

emma thompson daryl mccormack

"Di recente mi è stato chiesto se fosse una cosa generazionale", ha detto a Emma Barnett.

'Mia nonna a 88 anni, mi disse chiaramente che non aveva mai provato alcun piacere sessuale. Che il sesso, l'aveva “sopportato”.

"Mia madre, che era presbiteriana, ha avuto solo mio padre come partner. Penso che si divertissero, perché lavoravano a teatro, erano tutto un po' più libero e bohémien," ha ammesso.

Emma Thompson ha poi continuato: “La mia generazione è stata vittima di bullismo; se non eri permanentemente in uno stato di orgasmo, c'era qualcosa che non andava in te”.

L’attrice ha continuato dicendo che anche la generazione di sua figlia, Gaia Romilly Wise, 22 anni, ha un modo diverso di affrontare il sesso.

"Le ragazze dell’età di mia figlia, alcune di loro hanno un bel po' di margine di manovra e di discussione al riguardo, ma non tutte", ha detto Emma.

emma thompson

"E ho anche avuto discussioni con amiche di mia figlia sue coetanee che hanno rivelato che nel loro gruppo ci sono molte ragazze che non hanno avuto orgasmi, non hanno mai provato piacere, si sentono come se dovessero esibirsi nel piacere, si sentono come se non potessero essere oneste sul sesso, se si sono divertite o meno nel farlo”.

"C’è chi pensa che non puoi offendere l’altro suggerendo che quello che sta facendo non è molto divertente."

L'attrice ha detto che essere sessualmente insoddisfatti è "uno spreco di passione, energia, tempo, denaro e scopi nella vita".

emma thompson con la figlia gaia romilly wise