I più informati raccontano di una tenda affittata a mille euro il giorno. Il gazebo arriva a 400 euro. Prezzi all’altezza dei servizi offerti dal Twiga di Forte dei Marmi, un must per i vip e i Paperoni di tutta Europa, che quando arrivano sulla costa eleggono a tappa fissa della loro vacanza estiva.

E pensare che se non fosse per questi ambienti per pochi eletti, Forte dei Marmi avrebbe tariffe anche per i comuni mortali. Tuttavia non c’è soltanto lo stabilimento balneare di Flavio Briatore e Daniela Santanchè. I bagni vip non hanno un tariffario pubblico, tendenzialmente a trattativa privata col cliente. I più, quelli delle ville di Roma Imperiale, strada dove c’è la crème de la crème di Forte dei Marmi e degli alberghi extra lusso come l’Imperiale, vanno a stagione intera: nei bagni più esclusivi 20-25 mila euro a stagione con cabina, considerando che strutture come lo stesso Twiga e AlpeMare fanno servizio bar al tavolo della tenda.

Un giornaliero, magari non a luglio o agosto quando sono pieni, viene a costare anche 150 euro. La sorpresa: i bagni veramente esclusivi non hanno ombrelloni, ma solo tende; un mensile può arrivare a costare attorno ai 7-8 mila euro. C’è poi il lusso del lusso: dal 2019 il Twiga ha messo in riva al mare la tenda araba multicomfort (quasi un monolocale con tende impalpabili, letti, sdraio, tavoli e di tutto di più) a 1000 euro al giorno, e il gazebo arabo, più piccolo, a 400 euro al giorno.

Per quanto riguarda Forte dei Marmi, a sentire i balneari i prezzi sono economici, quasi popolari. In una media presa a campione, e quindi non scientifica, un ombrellone giornaliero, a giugno e settembre, viene a costare 40 euro, a luglio e agosto 10 euro in più. Per il mensile ci vogliono rispettivamente 700 e 900 euro in media. Per la stagione si va sui 2500 euro. Con la cabina i due mesi più ’calmi’ si spende 55 euro, 60 a luglio e agosto. Con il mensile si sale a 800 e 1200 euro. Stagionale 3100 euro.

Nella costa apuana, Marina di Massa e le sue 120 concessioni e un litorale di 7,5 chilometri vede la media per un ombrellone giornaliero intorno ai 40 euro, con cabina 60 euro. I mensili, luglio e agosto 600 euro, con cabina 800 euro. La stagione viene a costare all’appassionato di mare circa 1400 euro in media, 2mila con cabina. Carrara: prezzi invariati. L’ombrellone giornaliero in media costa 28,50 euro e l’ombrellone con inclusa la cabina sale a 44,50 euro. Giugno 425 euro, 575 euro con cabina.

A luglio 587,50 e 782,50 euro con ombrellone e cabina. I prezzi salgono ad agosto, 600 euro di abbonamento per ombrellone senza cabina, 807,50 euro di media con l’aggiunta della cabina. Stagionale estivo: 1305 euro con ombrellone senza cabina e di 1975 euro

Se per affittare un ombrellone e due sdraio a Livorno si va a pagare in media 25 euro, il litorale pisano, ovvero Marina, Tirrenia, Calambrone e Marina di Vecchiano, con circa 100 concessioni balneari, si può affittare un ombrellone giornaliero a 15 euro, con cabina 22. Il mensile di giugno 220 euro, con cabina 280. A luglio e agosto il mensile sale a 330, con cabina 575 euro. Stagionale, ombrellone 860 euro, con cabina 1350.

La Spezia vanta una striscia di stabilimenti dal livello qualitativo da bandiena blu, tanto da arrivare a 40-50 euro giornalieri. Per salire di quota e volare davvero altissimi c’è l’Eco del Mare nel comune di Lerici. Una spiaggia storica che ospita grandi nomi del mondo dello spettacolo e industria. Soltanto una giornata in spiaggia può arrivare anche a 200 euro così come una notte in una suite che si affaccia sul mare si aggira sui 900 euro.

