Stessa spiaggia e stesso mare, più o meno: l’unica cosa a cambiare è che Jennifer Lopez in Campania quest’anno ci è tornata da sola. Sola e in gran forma, come sottolineano i siti di gossip che la mostrano paparazzata e raggiante tra Sorrento e Positano, nonostante le voci di divorzio da Ben Affleck, capolinea di una favola, quella di un amore rinato dopo 20 anni, oppure mai davvero finito. […]

Ben più che voci, in realtà, che si rincorrono da settimane e che JLo ha accreditato dolente quando ha annunciato la cancellazione del suo tour negli Stati Uniti, «per stare con i figli, la famiglia e gli amici», ma il dubbio dei malpensanti era che cavalcasse la crisi coniugale per non ammettere che di biglietti ne aveva venduti pochini, forse solo a quegli stessi amici con cui aveva tanto bisogno di stare e allora tanto vale mobilitare tir e allestire palchi, meglio portarseli in vacanza gli amici.

Ed eccola in spiaggia a Positano avanzare tra file di lettini e salire in barca con il suo codazzo di fedelissimi, a partire da Shawn Barton, per brevità detta assistente personale, in realtà amica da ben prima che JLo diventasse famosa (la favola dell’amicizia per ora si è rivelata più solida).

Il caro vecchio Ben, la cui assenza al suo fianco al Gala del Met aveva fatto notizia ai primi di maggio, sarebbe rimasto negli Usa, geolocalizzato in una casa in affitto presa a Brentwood, non distante da casa della ex moglie Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli dopo la fine dell’amore con Jennifer Lopez-Parte Prima […]

