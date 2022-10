STIAMO ALLA CANNA DEL GAS! L’ITALIA HA FATTO DI TUTTO PER RIDURRE LA PROPRIA DIPENDENZA ENERGETICA DA MOSCA. MA IL 10% DEL GAS DOVRÀ ANCORA ARRIVARE DALLA RUSSIA - "DIFFICILE ESSERE FIDUCIOSI PER L’INVERNO” - LA DECISIONE DI GAZPROM DI FERMARE I FLUSSI, SE DOVESSE ESSERE CONFERMATA ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI, RENDE ANCORA PIÙ URGENTE LA NECESSITÀ DI INSTALLARE I NUOVI RIGASSIFICATORI, IN PARTICOLARE LA NAVE GALLEGGIANTE A PIOMBINO...

Valentina Iorio per corriere.it

L’Italia ha fatto di tutto per ridurre la propria dipendenza energetica da Mosca. Ma il gas russo è fondamentale perché rappresenta il 9-10% del nostro «supply». A dirlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, a margine degli Eni Awards. «Difficile essere fiduciosi per l’inverno, abbiamo fatto tutto il possibile per essere in una posizione positiva ma il contributo addizionale del gas russo di 20 milioni di metri cubi al giorno è fondamentale», ha sottolineato Descalzi. Eni spera che entro la prossima settimana le forniture di gas russo in arrivo da Tarvisio attraverso l’Austria possano riprendere.

«Il problema - ha spiegato - non è di ordine geopolitico ma è dovuto al fatto che per il gas portato si dovrebbe dare una garanzia in funzione del passaggio di questo gas al trasportatore che porta il gas dall’Austria all’Italia». «Diventa difficile pensare - ha osservato l’ad di Eni - che una società che vuole pagare in rubli possa mettere delle garanzie in euro per il passaggio. Noi stiamo vedendo come e se è possibile subentrare o al trasportatore o a Gazprom. Si parla di 20 milioni di euro di garanzie su miliardi di euro che passano quindi adesso vediamo se riusciamo a subentrare e facciamo questo sforzo».

Servono rigassificatori

La decisione di Gazprom di fermare i flussi, se dovesse essere confermata anche nei prossimi giorni, rende ancora più urgente la necessità di installare i nuovi rigassificatori, in particolare la nave galleggiante Fsru a Piombino che consentirà di aumentare la capacità di rigassificazione del nostro Paese. Di quelli già in funzione, il primo si trova a Panigaglia, in provincia della Spezia, e ha una capacità massima di 3,5 miliardi di metri cubi all’anno. Il secondo in mare, a Porto Vigo, in provincia di Rovigo, e ha appena aumentato la portata da 8 a 9 miliardi di metri cubi. Il terzo è al largo di Livorno, ha 3,75 miliardi di metri cubi di produzione ed è stata fatta domanda per salire a 5.

Il gas in Italia costa meno che al Ttf

«L’Italia oggi ha gas e si capisce dal fatto che l’hub italiano ha un costo del gas a 140-150 euro per megawattora e il Ttf è a 180-200 euro, c’è una differenza dovuta al fatto che lo sforzo di aver portato più gas ha abbassato i prezzi e l’offerta adesso supera la domanda e anche gli stoccaggi sono pieni. Certo questi metri cubi in più che stiamo portando stanno anche andando verso mercati che hanno prezzi più attraenti e questo è un problema che dobbiamo risolvere», ha spiegato l’ad di Eni. «Come risolverlo? Andiamo, come ha detto il ministro Cingolani, anche al 100% degli stoccaggi che deve essere preso e comprato, in modo tale che il nostro sforzo non diventi un bellissimo sforzo di solidarietà perché avendo gli stoccaggi pieni e saturi meglio riusciamo a mantenere dei picchi e coprire un periodo più lungo».

Descalzi: ci sono delle variabili imprevedibili

Malgrado l’Italia abbia fatto tutto il possibile per arrivare preparata all’inverno, ci sono delle variabili del sistema che non sono sotto controllo di nessuno. «Puoi chiudere le frontiere, ma non si può, e puoi essere più deterministico nella positività. Il contributo addizionale del gas russo che speriamo ritorni è fondamentale, 20 milioni di metri cubi al giorno che sono tra il 9-10% del supply che sta arrivando in Italia. È importante che i rigassificatori funzionino, è importante che non ci siano problemi tecnici alle produzioni in Algeria o Egitto o interruzioni dalla Libia», ha continuato Descalzi.

Domanda di gas: -40 miliardi di metri cubi

Secondo Gazprom la domanda globale di gas è scesa di 40 miliardi di metri cubi negli ultimi 9 mesi. In questa riduzione il 75%, pari a 30 miliardi di metri cubi, è la quota dei 27 Paesi dell’Ue. «La diminuzione del consumo di gas nell’Unione Europea è diventata un fattore chiave nella riduzione della domanda mondiale di gas», scrive il colosso russo sul suo canale Telegram. «Il consumo di gas è diminuito anche nel Regno Unito - si legge ancora nel testo - nel periodo in questione di circa 5 miliardi di metri cubi- La quota totale dell’Ue e del Regno Unito nella riduzione della domanda globale è quasi del 90%».

