STIAMO TOCCANDO IL FONDI – LA CITTÀ IN PROVINCIA DI LATINA È STATA ISOLATA MA RIMANE APERTO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, CHE PORTA FRUTTA E VERDURA A 4 MILIONI DI ITALIANI. È IL PIÙ GRANDE D’ITALIA E CON L’INDOTTO CI LAVORANO 7MILA PERSONE. QUANTO RESISTERÀ? – IL CONTAGIO SI È DIFFUSO DA UNA FESTA DI CARNEVALE A CUI HA PARTECIPATO UN GRUPPO DI ANZIANI E DOVE C’ERA UNA PERSONA CHE FACEVA LA SPOLA DA MILANO

Maria Rosa Tomasello per “la Stampa”

Vietato entrare e uscire, attività congelate, una cintura imponente di forze dell' ordine stesa lungo l' intero perimetro per sorvegliare e regolamentare gli accessi, fermate dei treni soppresse. La Regione Lazio supera i mille contagiati (1008, mentre le vittime sono 43), e dichiara la sua zona rossa. Con una ordinanza firmata nella tarda serata di giovedì, 50 persone positive al test per il coronavirus, 192 pazienti in sorveglianza attiva e 760 in isolamento domiciliare, Fondi è, sino al 5 aprile, città chiusa. Dentro l' area interdetta restano 39 mila abitanti.

Una stretta che, se si escludono i servizi essenziali (alimentari e farmacie) ha un' unica eccezione: il grande mercato ortofrutticolo d Fondi (Mof), il più grande d' Italia, che resta aperto ma con misure stringenti di prevenzione, a partire dai controlli con il termoscanner per chiunque acceda attraverso i varchi presidiati da Croce rossa e Asl.

L' obiettivo è circoscrivere il contagio che si è diffuso irradiandosi da una festa di Carnevale a cui, il 25 febbraio scorso, ha preso parte in un ristorante un gruppo di anziani. «Abbiamo accertato che quella serata, che si è svolta quando non erano ancora in vigore restrizioni a livello nazionale, è all' origine del nostro cluster - spiega il sindaco e medico Beniamino Maschietto - Era presente una persona, parente di alcuni dei partecipanti, che faceva la spola con Milano». È probabile, dunque, che com' è avvenuto altrove, il Covid-19 sia stato importato.

BENIAMINO MASCHIETTO - SINDACO DI FONDI

L' allarme scatta pochi giorni dopo la cena che si scoprirà essere il focolaio dell' infezione: tra i presenti esplodono i sintomi e il 6 marzo cinque persone, due partecipanti e tre familiari, vengono trovati positivi al tampone. Il contagio si allarga, due anziani si aggravano e muoiono. I pazienti vengono ricoverati all' Istituto "Lazzaro Spallanzani", nei reparti di Malattie infettive di Formia e Latina, altri negli ospedali della Asl di Latina, compreso il "San Giovanni di Dio" di Fondi, struttura che nel corso degli anni ha subito un pesante ridimensionamento e di cui ora il sindaco, chiede il potenziamento, con la riattivazione dei quattro posti di terapia intensiva.

CORONAVIRUS - TENDA PER ACCOGLIERE I MALATI

«Nei giorni scorsi, con una ordinanza restrittiva e mettendo in quarantena gli anziani coinvolti oltre ai loro familiari e contatti stretti, avevamo già cercato di arginare la diffusione del virus - ricostruisce il sindaco - A oggi il focolaio è circoscritto a quelle persone. Con queste ulteriori misure speriamo di vincere la nostra battaglia. La Protezione civile batte la città con i megafoni, ordinando alla gente di stare a casa, ma fino a ieri ci sono state 400 multe: qualcuno poteva non sapere, ma da domani applicheremo la massima severità». «Purtroppo questa ulteriore misura è necessaria per tutelare i residenti», sottolinea l' assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato, annunciando che per verificare in via preventiva l' insorgenza di polmoniti da Covid-19 il Policlinico Campus Bio-medico di Roma lavorerà sullo screening per le immagini delle tac polmonari dei pazienti di Fondi. In città, inoltre, sarà presente un camper per effettuare i tamponi.

Per le centinaia di addetti del Mercato ortofrutticolo, un gigante che soddisfa il fabbisogno annuale di frutta e verdura di oltre 4 milioni di italiani e attorno al quale, indotto compreso, ruotano settemila addetti, il lavoro prosegue con prescrizioni precise: orario ridotto, sanificazione ogni sabato, distribuzione di guanti e mascherine a tutti gli operatori, accesso solo dai tornelli autorizzati dove i termoscanner controlleranno la temperatura di chi entra. «Fin all' inizio di marzo abbiamo preso precauzioni con controlli e fornitura di presidi - ha spiegato l' amministratore delegato Enzo Addessi. - Abbiamo imposto restrizioni in linea con le misure di contenimento. Mi sento di dire che il mercato è sicuro».

