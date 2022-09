STILE BRITISH - I FUNERALI DI ELISABETTA SONO STATI ORGANIZZATI CON LA STESSA PRECISIONE DI UN OROLOGIO SVIZZERO: I PASSI DI MARCIA PERFETTAMENTE COORDINATI, LE GEOMETRIE DELL’ENORME PARATA CHE HA SFILATO DAVANTI A MIGLIAIA DI SUDDITI IN LACRIME. CON UNA TECNOLOGIA MILITARE SONO STATI BLOCCATI I DRONI MENTRE, CON SISTEMI MOLTO PIÙ ANTICHI, È STATO LIBERATO IL FALCO PER EVITARE EVENTUALI CACCHE DI PICCIONE – VIDEO: IL SALUTO DEL PONY EMMA E I MOMENTI PIÙ COMMOVENTI DELLA CERIMONIA…

GLI HIGHLIGHT DEL FUNERALONE DELLA REGINA ELISABETTA

1. L’ULTIMO SALUTO DEL PONY EMMA

DAGONEWS

il pony emma aspetta il passaggio del feretro della regina elisabetta 6

Nel giorno del commiato alla regina Elisabetta non potevano mancare i suoi amati animali. Oltre ai due corgi, a darle l’ultimo saluto c’era anche Emma, il suo cavallo preferito. Il pony Fell ha atteso, come tanti sudditi, il passaggio del feretro della regina e ha alzato lo zoccolo in segno di rispetto al passaggio del carro funebre.

Terry Pendry, capo stalliere della regina, ha rivelato che il cavallo aveva come un “sesto segno”: «Si sentiva che non l’avrebbe più cavalcata. L’ultima volta era stato il 18 luglio, due giorni prima di andare a balmoral. La regina era ancora lucidissima».

il pony emma aspetta il passaggio del feretro della regina elisabetta 5

2. UN ADDIO DA REGINA

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riposa da ieri nella St George' s Chapel del castello di Windsor, accanto al marito Filippo, ai suoi genitori Giorgio VI ed Elizabeth, e a sua sorella Margaret. Il Paese sul quale ha regnato per 70 anni le ha tributato un addio solenne e affettuoso, fiero di fronte al mondo di averla avuta come Regina.

il funerale della regina elisabetta 9

IL SILENZIO E LE LACRIME È stata una giornata malinconica e commovente. Londra fino dalle prime ore del mattino era avvolta da un silenzio irreale, che niente ha disturbato. Alle 6,30 l'ultima persona della lunga coda di 400 mila sudditi che per quattro giorni sono sfilati nella Westminster Hall per rendere omaggio alla Sovrana ha chinato il capo davanti alla bara.

IL MONDO PER LEI Davanti all'Abbazia, alle 9,35, sono arrivati tre autobus di quelli che si usano per le gite scolastiche, ma che trasportavano invece i grandi leader politici del mondo, i re e le regine, i principi e le principesse, e gli sceicchi arabi abituati alle limousine.

il funerale della regina elisabetta 7

L'OMAGGIO Tutti i capi di stato e di governo del mondo, esclusi quelli non invitati come Vladimir Putin, hanno chinato il capo al passaggio del feretro, mentre il coro dell'Abbazia intonava il primo inno: «Il giorno che ci hai dato, o Signore, è finito, l'oscurità cade al tuo volere». A lato della bara erano seduti i quattro figli di Elisabetta, commossi ma fermi nel trattenere le lacrime. Solo Edoardo, l'ultimogenito, ha dovuto prendere un fazzoletto per asciugarsi gli occhi, ma è stato un momento. Di fianco a loro William e Kate e i due bambini, con George un po' impacciato nel tenere in mano l'Order of Service con le parole degli inni.

il pony emma aspetta il passaggio del feretro della regina elisabetta 1

La messa è stata celebrata dal decano dell'Abbazia David Hoyle, e il sermone è stato pronunciato dall'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. È stato un intervento sobrio, affettuoso, privo di retorica.

LE PREGHIERE Tutti i presenti hanno recitato a voce alta il Padre Nostro, e alle 11,45 cinque trombettieri che indossavano sontuosi e antichi paramenti da cerimonia e avevano ricamate sul petto la cifra EIIR, Elisabetta II Regina, hanno intonato il Past The Post, la triste e solenne melodia che accompagna la sepoltura dei soldati, per dire loro che hanno fatto il loro dovere e che ora potranno riposare. Al termine di questo commovente momento è cominciato il minuto di silenzio, osservato in tutto il regno. Nessun rumore si è levato dalle strade, dalle piazze, dai parchi nei quali migliaia di persone hanno seguito la cerimonia da grandi schermi. Il traffico si è fermato, i bus pubblici hanno spento i motori. Nel parco di St James' s si sentiva solo il canto degli uccelli.

il funerale della regina elisabetta 8

La cerimonia funebre nell'Abbazia, durata un'ora, è terminata con l'esecuzione dell'inno nazionale, con la parola King al posto di Queen. Carlo, come sovrano per il quale si chiede la protezione di Dio, è stato l'unico a non cantare, come prevede la prassi.

Ma molti nella chiesa hanno continuato a usare per sbaglio la parola Queen, com' erano abituati a fare fin da quando erano bambini.

LA PERFEZIONE DEL RITO Tutto era stato perfetto, dentro e fuori l'Abbazia. Con una tecnologia militare rimasta segreta erano stati bloccati gli eventuali droni che potevano essere lanciati per riprendere il corteo da vicino. Con sistemi molto più antichi il falconiere di Westminster, Wayne Davis, aveva liberato il suo falco di 15 anni per tenere lontani i piccioni, ed evitare che, ignari del momento storico, combinassero qualche guaio.

il funerale della regina elisabetta 5

Scortata dai suoi soldati, la Regina ha percorso il Mall pieno di gente, ed è passata per l'ultima volta davanti a Buckingham Palace fino all'arco di Wellington, dove la bara è stata caricata sul carro funebre reale, finalmente una britannica Jaguar dopo l'impropria Mercedes usata in Scozia.

Nel tragitto fino a Windsor, due ali di folla hanno salutato la Regina lanciando fiori sull'auto.

SI CHIUDE UN'ERA Alla fine di una lunga e indimenticabile giornata, lo scettro, la corona e il globo sono stati tolti dal feretro, e affidati al decano di Windsor, che li ha posti sull'altare, perché il potere del Sovrano discende direttamente da Dio: saranno consegnati a Carlo tra qualche mese, nel giorno della sua incoronazione. Il Re ha steso sulla bara la Queen's Company Camp Colour, la bandiera di seta simbolo del comando della madre sul reggimento delle Guardie, che è stata in uso per 70 anni ed è ora ritirata per sempre. Il Lord Ciambellano ha spezzato la bacchetta che era il simbolo del suo servizio alla Regina e ha messo i due pezzi sulla bara.

il funerale della regina elisabetta 4

Il Garter King of Arms ha solennemente proclamato i titoli di Elisabetta, un suonatore di cornamusa ha eseguito un ultimo toccante saluto, allontanandosi tra i corridoi del palazzo, con la melodia che svaniva progressivamente nella distanza, a simboleggiare una persona amata che ci lascia. La bara di Elisabetta è stata collocata nel Royal Vault, di fianco a quella del marito Filippo. Avevano scelto insieme, più di 30 anni fa, l'albero di quercia dal quale ricavarne il legno, come prova del grande affetto che li univa, e come ammissione e accettazione del fatto che tutte le cose del mondo passano, anche per i re.

il funerale della regina elisabetta 3

LA FINE DI TUTTO Conclusi i funerali di Stato, in una cerimonia strettamente privata e alla presenza solo dei parenti e di pochi intimi, per le due bare si è trovato un posto nella King' s George VI Memorial Chapel, dove riposano il padre, la madre e la sorella di Elisabetta. (…)

