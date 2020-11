sting

Da www.repubblica.it

Sting alle prese con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. Lo rivela Yahoo Entertainment citando un'azione legale presentata in un tribunale dell'Arizona. I fatti sarebbero accaduti oltre 40 anni fa, nel 1979. Secondo l'azione legale, che coinvolge anche gli altri componenti dei Police, il cantante inglese, il cui vero nome è Gordon Summer, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con una quindicenne, Jane Doe (nome fittizio), dopo un concerto con i Police a Scottsdale il 14 maggio del 1979. Attraverso il suo avvocato Sting ha negato l'accaduto, sostenendo di non conoscere la Doe. Ha inoltre affermato di aver appreso per la prima volta delle accuse da un comunicato stampa dello studio legale che rappresenta la donna.

Secondo la denuncia, la donna non identificata, che attualmente risiede in California, prese parte ad un evento organizzato presso un negozio di dischi per i Police i quali all'epoca stavano promuovendo il loro secondo album. Lì incontrò il frontman e presumibilmente gli disse che aveva 15 anni.

La stessa sera la ragazza partecipò ad un concerto della band in Arizona. Sting e i suoi compagni, tra cui Stewart Copeland e Andy Summers, andarono tra il pubblico per salutare i fan e la Doe sostiene che fu avvicinata dal cantante che dopo una breve conversazione le chiese di sedersi sulle sue gambe durante l'inizio del concerto. Dopo lo spettacolo Doe sostiene che Sting, all'epoca 27enne e sposato con la prima moglie Frances Tomelty, la invitò ad una festa in un'abitazione privata a Phoenix.

Durante la festa Sting avrebbe iniziato a baciarla e a toccarle seno e parti intime, mentre lei continuava a dire di avere 15 anni e di essere vergine. Dopo la festa la ragazza sarebbe stata portata nell'albergo dove alloggiava la band: nella stanza di Sting ci sarebbero stati sia sesso orale sia penetrazione. Secondo la denuncia la ragazza da minorenne non poteva dare e non diede il suo consenso volontario.

Dopo la presunta violenza sessuale la ragazza fu messa in un taxi e mandata a casa. Da allora i due non si sono più visti, tuttavia sempre secondo quanto si legge nell'azione legale Sting scrisse subito dopo Don't Stand So Close to Me, che parla di una giovane donna che prova del desiderio per il suo insegnante. Ora la richiesta a suo carico è di un processo con giuria e danni per oltre 75 mila dollari.

