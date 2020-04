23 apr 2020 13:20

STOCCOLMA DI ERRORI – IN SVEZIA IL DOSSIER CHE ANNUNCIAVA CHE A MAGGIO NELLA CAPITALE SVEDESE CI SAREBBE STATO UN CONTAGIATO SU TRE È STATO RITIRATO: I CONTI NON TORNANO E QUALCUNO SI È ACCORTO CHE IL DIVARIO TRA I 6MILA CASI DI CONTAGIO ACCERTATI E I 600 MILA IPOTIZZATI DALLO STUDIO FOSSE ECCESSIVO – MA L’EPIDEMIOLOGO ANDERS TEGNELL NON FA UNA PIEGA E INCALZA: “È UN ERRORE CHE NON CAMBIA LA SOSTANZA…”