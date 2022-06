“SONO QUELLO CHE SEMBRO, UN BAMBACIONE FIJO DE ‘NA MIGNOTTA” – LA BOMBASTICA ULTIMA INTERVISTA A ROBERTO BRUNETTI, IN ARTE "ER PATATA", BY DOTTO: “SONO LA PRETTY WOMAN DEL CINEMA. UN PESCIAROLO CHE HA VISSUTO E CONTINUA A VIVERE PRENDENDO TUTTO DELLA VITA, IL BELLO E IL BRUTTO” – MONICA SCATTINI (“L’AMORE VERO DELLA MIA VITA”), PIERACCIONI E IL “VIPERETTA”: “M’HA FATTO FARE OTTO POSE IN 'COMMEDIA SEXY', QUATTRO ME L’HA PAGATE, PER LE ALTRE ME VOLEVA DA’ DUE COMPUTER” – “FORSE NON MI CHIAMANO PIÙ PERCHÉ HO MENATO CECCHERINI. SAI COM’È, QUELLE SONO CERCHIE E IO NON SONO UN LECCAPIEDI” – “IL SOPRANNOME? FU UN AMICO DI MIO PADRE, ROMOLONE, A CHIAMARMI COSÌ. AVEVO IL NASO A PATATA E MI REGALAVANO LE PATATINE. COSÌ, SO’ RIMASTO ER PATATA FINO A OGGI” - VIDEO