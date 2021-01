STOP THE SPOT! – GOOGLE SOSPENDE TUTTI GLI ANNUNCI PUBBLICITARI E QUELLI RELATIVI ALL’ASSALTO DEL CAMPIDOGLIO, FINO AL 21 GENNAIO, IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DI JOE BIDEN – GLI INSERZIONISTI NON POTRANNO PUBBLICARE ANNUNCI POLITICI O "CHE FACCIANO RIFERIMENTO AI CANDIDATI, ALLE ELEZIONI, AL SUO ESITO, ALL'IMMINENTE INAUGURAZIONE PRESIDENZIALE, AL PROCESSO DI IMPEACHMENT PRESIDENZIALE IN CORSO, ALLA VIOLENZA AL CAMPIDOGLIO DEGLI STATI UNITI O ALLE FUTURE PROTESTE PIANIFICATE SU QUESTI ARGOMENTI"…

USA: GOOGLE SOSPENDE SPOT POLITICI PER INSEDIAMENTO BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Google sospende tutti gli spot politici fra il 14 e il 21 gennaio in vista della cerimonia di insediamento di Joe Biden. (ANSA).

Google sospende tutti gli annunci politici dopo l'assedio del Campidoglio

Sara Fischer per www.axios.com

Google ha informato i suoi partner pubblicitari che, a partire dal 14 gennaio, le sue piattaforme bloccheranno tutte le pubblicità politiche, così come quelle relative all'insurrezione del Campidoglio, in seguito “agli eventi senza precedenti della scorsa settimana e prima dell'imminente inaugurazione presidenziale", secondo quanto riporta un'e-mail ottenuta da Axios.

Perché è importante: i divieti di pubblicità politica vengono concepiti per contenere la confusione e la disinformazione che circondano eventi altamente sensibili. Google afferma che una versione limitata delle sue politiche sugli "eventi sensibili" è entrata in vigore dopo i violenti eventi del Campidoglio il 6 gennaio. Google ha revocato il divieto di annunci elettorali a dicembre dopo le elezioni del 3 novembre e prima dei ballottaggi in Georgia.

Dettagli: gli inserzionisti non saranno in grado di pubblicare annunci politici o annunci "che facciano riferimento ai candidati, alle elezioni, al suo esito, all'imminente inaugurazione presidenziale, al processo di impeachment presidenziale in corso, alla violenza al Campidoglio degli Stati Uniti o alle future proteste pianificate su questi argomenti", secondo l'e-mail.

"Non ci saranno eccezioni a questa politica per gli inserzionisti di notizie o di merchandising", si legge nell'avviso. Il divieto si applicherà ampiamente a tutti gli annunci pubblicati sulle piattaforme tecnologiche di Google, inclusi Google Ads, DV360, YouTube e AdX Authorized Buyer.

Google afferma che sarà anche "estremamente vigile" sull'applicazione delle norme sui contenuti pericolosi e derogatori di vecchia data, che proibiscono qualsiasi annuncio che promuova l'odio o inciti alla violenza.

Il quadro generale: l'annuncio di Google è in linea con una strategia più ampia che il gigante della tecnologia utilizza da anni per evitare confusione su eventi sensibili.

Per esempio, a marzo e all'inizio di aprile, ha implementato un divieto temporaneo di pubblicità con termini correlati al COVID-19 per impedire che la confusione si diffondesse attorno a merci contraffatte o scorie sui prezzi legate alla pandemia.Il divieto di pubblicità di Facebook è ancora in vigore dopo le elezioni.

Progetti per il futuro: Google afferma che "esaminerà attentamente una serie di fattori prima di decidere di revocare questa norma per gli inserzionisti", ma che il piano attuale è di mantenere questa politica in vigore almeno fino al 21 gennaio, dopo l'inaugurazione.

