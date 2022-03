6 mar 2022 09:12

LA STORIA DI AGNE KULITAITE, L’INFLUENCER LITUANA CHE USA LE APP DI DATING PER RACCONTARE LA VERITÀ SULLA GUERRA AI GIOVANI RUSSI – MOSCA HA CHIUSO L'ACCESSO A TWITTER E A FACEBOOK, E QUINDI L’UNICO MODO PER RICEVERE INFORMAZIONI DIVENTA TINDER, BADOO E BUMBLE - OGNI VOLTA CHE UN UOMO RUSSO LA CONTATTA, LEI RISPONDE CON IMMAGINI DEL CONFLITTO E PER ORA HA FATTO CENTRO GIÀ ALMENO 20 MILA VOLTE...