LA STORIA DI AMY JONES, STUPRATA IN UN CARCERE FEMMINILE DA UNA DETENUTA TRANS CHE AVEVA ANCORA L'AUGELLO - DAL 2016 IN INGHILTERRA E GALLES CHI AFFRONTA IL CAMBIO DI GENERE PUO' RICHIEDERE DI ESSERE SPOSTATO IN UNA PRIGIONE FEMMINILE, INDIPENDENTEMENTE DAL MOTIVO PER CUI E' STATO INCARCERATO - COSI' SUCCEDE CHE LE DETENUTE SI RITROVINO A CONDIVIDERE LA CELLA E I COMPITI CON TRANS CONDANNATI PER REATI SESSUALI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Carcere femminile 2

Il ricordo di quel giorno perseguita ancora Amy Jones. Incarcerata in una prigione femminile, credeva di essere al riparo dai predatori sessuali che fin dalla sua infanzia l’avevano afflitta. Ma la presenza che incombeva su di lei suggeriva altro.

«Lo sguardo nei suoi occhi era spaventoso», dice Amy con voce calma ma decisa. «Mi ha guardato con disprezzo prima di lanciarsi in avanti e afferrarmi il seno con forza. Lo ha stretto e io ho gridato di dolore. Avevo il terrore che mi violentasse».

La detenuta che ha aggredito sessualmente Amy - non possiamo identificarla legalmente, quindi la chiameremo J - è una donna transgender, con un certificato di riconoscimento di genere (GRC), e quindi indicata dal pronome femminile, ma con ancora genitali maschili.

Amy era ben consapevole che J aveva ancora genitali maschili perché spesso intimidiva lei e le altre prigioniere dell'HMP Bronzefield ad Ashford, nel Middlesex, mostrandoli.

Carcere femminile

Inoltre, J stava scontando una pena per una grave aggressione sessuale su un bambino ed era chiaramente un pericolo per le altre detenute. Eppure si era assicurata un ambito lavoro come addetta alle pulizie nella palestra della prigione dove lavorava anche Amy. Ed è stato mentre era nel blocco del bagno della palestra che, nel 2017, J l'ha aggredita.

«Cosa pensavano gli ufficiali, lasciandole pulire i bagni in cui le donne sarebbero state svestite e sole? Perché c'era un molestatore sessuale su minori con un pene che puliva i bagni della palestra in una prigione femminile?».

Karen White

J aveva già affermato strenuamente il suo "diritto" di essere trattata esattamente come le altre donne prigioniere, anche se questo le terrorizzava chiaramente. «Quando J è andato a fare la doccia, la prigione ha messo un cartello sulla porta dicendo che nessun altro doveva entrare, perché sapevano che avrebbe potuto turbare le donne se l'avessero vista nuda, ma J si è opposto a questo e ha detto che era una violazione del i suoi diritti umani», dice Amy.

«Ha detto: “Sono una donna e voglio fare la doccia con altre donne”. Poco prima di aggredirmi, è stata vista con la tenda della doccia aperta, i suoi genitali in piena vista delle altre donne».

Amy, 38 anni, madre di una figlia, è una donna articolata; piccola di statura con folti capelli ramati e pelle bianco latte.

Il giorno in cui ci incontriamo, in un bar, è stata scarcerata dopo aver scontato poco più della metà della sua condanna a nove anni iniziata per reati legati alla droga. È vestita elegantemente con una camicia nera e pantaloni color crema; arguta, intelligente per natura, ma anche molto arrabbiata.

White

La ragione? Questo mese Amy ha appreso di aver fallito in una sfida di revisione giudiziaria alla politica del Ministero della Giustizia (MOJ) in relazione all'assegnazione di carceri femminili per transessuali ad alto rischio, compresi i reati sessuali come J.

Amy ha anche intentato un'azione civile separata per danni contro Sodexo, la società che gestisce HMP Bronzefield, e il MOJ.

Ha sostenuto, tramite i suoi avvocati, che la legge attualmente discrimina le donne detenute e che il governo non ha tenuto conto delle disposizioni dell'Equality Act che consentono determinate esenzioni per lo stesso sesso, consentendo a uomini e donne di utilizzare strutture separate in particolare circostanze delicate.

Il caso, per il quale Amy non ha fornito prove, riguardava solo argomenti legali; né J ha affrontato alcuna indagine di polizia o accuse per la presunta aggressione.

VIOLENZA SESSUALE

In una sentenza emessa via e-mail, Lord Justice Holroyde ha ammesso che Amy ha sollevato preoccupazioni reali e che «una parte sostanziale delle donne detenute è stata vittima di aggressioni sessuali e/o violenza domestica».

Ha accettato che molti avrebbero potuto «soffrire di paura e ansia acuta se gli fosse stato richiesto di condividere l'alloggio e le strutture carcerarie con donne transgender con genitali maschili e condannate per reati sessuali e violenti contro le donne».

Ha anche ammesso che le prove statistiche hanno mostrato che la percentuale di detenuti trans precedentemente condannati per reati sessuali era «sostanzialmente più alta» rispetto a detenuti uomini e donne non transgender.

VIOLENZA SESSUALE

Tra il 2016 e il 2019, secondo la sentenza, sono state registrate 97 aggressioni sessuali nelle carceri femminili.

Di queste, sembra che sette siano state commesse da prigionieri transgender senza GRC. Non è noto se siano state commesse da donne transgender con un GRC perché, a quanto pare, sono ignorate dalle cifre del governo.

Ma il giudice ha detto che le statistiche «sono così basse di numero e così prive di dettagli da costituire una base non sicura per conclusioni generali».

VIOLENZA SESSUALE

A marzo 2019, c'erano 34 donne transgender senza GRC assegnate a un carcere femminile. Si pensa che il numero di detenuti transgender con un certificato – come J – sia in cifre singole nell'intera popolazione carceraria.

Prigionieri trans nati di sesso maschile sono stati autorizzati per la prima volta a richiedere un trasferimento nelle carceri femminili in Inghilterra e Galles nel 2016. Solo un anno dopo i rischi di questo tipo di politica sono stati chiariti quando uno stupratore condannato è stato trasferito nel carcere femminile HMP New Hall a Wakefield, West Yorkshire, e ha aggredito sessualmente due detenute.

VIOLENZA SESSUALE

Karen White si è identificata come una donna ma era ancora legalmente un uomo e non aveva subito un intervento chirurgico. È stata incarcerata a vita nel 2018 da un giudice che l'ha bollata come predatrice «altamente manipolativa».

Nonostante la storia di tali aggressioni, questo mese la corte ha deciso che, in definitiva, i diritti delle donne transessuali hanno prevalso sulle preoccupazioni delle detenute natali. Per Amy, a cui è stata data assistenza legale per perseguire il caso – di cui non ha beneficiato finanziariamente – la sentenza è profondamente ingiusta.

Sostenendo che la legge deve essere cambiata, dice che l'equazione è semplice: «Se una donna trans provoca violenza contro le donne o reati sessuali contro donne o bambini, non dovrebbe essere in prigione con le donne». Le prigioniere transessuali erano già ospitate a Bronzefield quando Amy vi arrivò, subito dopo che la legge fu cambiata per ospitarle nelle carceri femminili.

violenza sessuale

«È come mettere un drogato di crack in una casa di crack o un alcolizzato in un pub. Gli autori di reati sessuali non dovrebbero mai essere in prigione con le donne. La maggior parte delle donne ha subito abusi, violenze domestiche e stupri. E se qualcuno viene stuprato?».

L'aggressione sessuale è avvenuta nei bagni della palestra, lasciati incustoditi e privi di telecamere. «Doveva essere il mio rifugio», dice Amy. «Mi sentivo così angosciata. La prigione è un posto orribile dove stare in qualsiasi circostanza, e questo ha reso le cose 100 volte peggiori».