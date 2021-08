Dagotraduzione dal Daily Star

Una donna del Colorado, Reiley Davis, ha raccontato di aver scoperto a 16 anni di avere due vagine. Questa particolare condizione rende a volte i suoi rapporti sessuali molto dolorosi. La 21enne ha spiegato: «Ci sono momenti in cui ho rapporti sessuali e se raggiungo l'orgasmo provo un dolore lancinante. La metà degli orgasmi che ho sono dolorosi. È tutto dolore al punto che devo prendere un antidolorifico per liberarmene e ci vogliono circa dieci minuti perché se ne vada».

«Mi sembra di essere stato pugnalata 15 volte all'addome tanto che devo sedermi, tenermi lo stomaco e sperare che l'ibuprofene faccia effetto il prima possibile. La prima volta che è successo è stato spaventoso. I medici mi hanno detto che probabilmente è perché ho due uteri che si stanno contraendo quando arrivano gli orgasmi».

Reiley ha aggiunto: «Con gli orgasmi c'è una probabilità 50/50 che facciano male, devo solo accettarlo. È come fare la lotteria».

Ha scoperto la sua condizione dopo un pap test, e i medici le hanno detto che ha due vagine, due cervici e due uteri. La rara anomalia ha dato a Reiley periodi angosciosi per anni, e prende la pillola per evitare le mestruazioni.

La studentessa di psicologia ha dichiarato: «Prendevo rilassanti muscolari e ibuprofene ogni giorno e non potevo andare a scuola perché temevo il dolore».

Ha continuato: «Sono andata in ospedale spesso perché provavo un dolore atroce anche quando non avevo il ciclo, mi sembrava che stessi morendo. Sembrava che la mia zona addominale fosse in fiamme. Era calda al tatto e infiammata. Era atroce, a volte iniziava a gonfiarsi e diventare rosso».

«È stato terribile. Il dolore passava solo quando ero stesa a terra, in posizione fetale. Ricordo le notti in cui stavo a letto con così tanto dolore. Era solo un'esperienza molto difficile da affrontare a quella giovane età».

Reiley ha iniziato a prendere la pillola a 13 anni per rendere le sue mestrazioni regolari, ma ha continuato a soffrire di dolori. È andata da un ginecologo, che le ha diagnosticato un utero didelfo.

Reiley ha dichiarato: «Ho imparato che ho il 40% di possibilità di avere figli, quindi è stato un po' straziante per me. A quella giovane età non lo capisci nemmeno fino in fondo, non sai nemmeno se vuoi dei bambini, quindi è una sensazione strana. Ora che ho 21 anni, ci ho vissuto per un bel po' di tempo, capisco cosa sto passando e ho un sistema di difesa».

«La pillola mi aiuta moltissimo a gestire il mio ciclo». Reiley è stata avvertita che le sue condizioni significano che potrebbe rimanere incinta due volte, con un bambino in un utero e un secondo nell'altro.

Ha aperto un account su TikTok per condividere video e sensibilizzare l'opinione pubblica sui didelfi dell'utero. Reiley ha dichiarato: «Volevo rendere le persone consapevoli del fatto che questa è in realtà una cosa e che ne esistono diverse forme».