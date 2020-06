22 giu 2020 17:10

LA STORIA CON IL SENNO DI POI - SARÀ RIMOSSA LA STATUA EQUESTRE DELL’EX PRESIDENTE E PREMIO NOBEL PER LA PACE, THEODORE ROOSEVELT, CON ACCANTO, A PIEDI, UN NATIVO AMERICANO E UN AFRICANO - E’ ALL’ENTRATA DEL MUSEO AMERICANO DI STORIA NATURALE DI NEW YORK DAL 1940 - A DIFFERENZA DELLE ALTRE OPERE ATTACCATE DAI MANIFESTANTI, IN QUESTO CASO È STATO LO STESSO MUSEO A CHIEDERLO. E IL NIPOTE DELLO STORICO PRESIDENTE È D’ACCORDO PERCHÉ…