18 ago 2022 10:24

UNA STORIA SVALVOLATA – SUL VOLO DA CIPRO A MANCHESTER IL 38ENNE JAMES RAWCLIFFE UBRIACO, E DROGATO, HA PROVATO AD APRIRE IL PORTELLONE IN VOLO URLANDO “CI VEDIAMO IN PARADISO” – IL COGLIONCELLO E’ STATO BLOCCATO DAGLI ALTRI PASSEGGERI – PER RAGIONI DI SICUREZZA, IL VOLO E’ STATO COSTRETTO AD ATTERRARE IN CROAZIA - ALCUNI TESTIMONI HANNO RACCONTATO DI AVER VISTO L'UOMO ASSUMERE UNA SOSTANZA SIMILE ALLA COCAINA E PREGARE SUL PAVIMENTO PRIMA PASSARE ALL’AZIONE...