Barbara Costa per Dagospia

Traci Lords, ce la dici la verità? Ora che sei arrivata alla matura età di 55 anni (auguri!), ce lo sveli, come sono andate davvero le cose? Sei stata tu? Tuo patrigno? Con tua mamma complice? O è stato il tuo ragazzo? E la spia, chi l’ha fatta, tu, una tua collega invidiosa, tutte le tue colleghe invidiose, oppure… l’FBI sapeva, dall’inizio, e ha agito sottotraccia con lo scopo finale di incastrare il porno, demolirlo, contando sulla passività della maggior parte dei media, dei politici, della maggioranza silenziosa ninnata dal reazionario e moralista conservatorismo di Reagan?

Pure chi ha zero rapporti col porno conosce Traci Lords, almeno di nome: Traci Lords è forse la pornostar più famosa al mondo, pure se pornostar lo è stata per pochi anni e pure se non lo è più dal 1987. E Traci Lords è tutt’oggi avvinta a una storiaccia che è tale da qualsiasi parte la si guardi: lei ha fatto porno dai 15 ai 18 anni. Traci rimane la pornostar minorenne, quella dei documenti falsi, e quella che, smascherata, ha portato l’industria del porno a un passo dall’annientamento.

Però è stata proprio la "storiaccia Traci Lords" a spronare il porno a darsi test antipedopornografia efficaci (oggi, coi social, è aumentato esponenzialmente il numero delle lolite avventate a entrare nel porno), e a strappare le attrici dal dominio di agenti e producer e studios. Sì, ma… Traci Lords, 15enne debuttante porno, ha fatto ogni cosa da sola, lo ha deciso lei, lo ha voluto lei, o è stata manovrata?

È questo il dilemma irrisolto del porno, parallelo a quello di chi le ha fatto la spia. È certo: quando Traci Lords gira "What Gets Me Hot!", il suo primo porno, è il 1984 e ha 15 anni. Ma il suo ingresso nel proibito è di mesi prima, in shooting no porno ma nudi, persino su Penthouse. In che modo ci arriva, su quei set? Chi ce la porta? È un fatto che la ragazzina vada in giro con carta di identità e patente di guida false, dove il suo vero nome, Nora Louise Kuzma, è sostituito da Kristie Elizabeth Nussman, nome vero della 22enne amica delle sorelle di Traci.

E Traci Lords adotta da subito Traci Lords come nome d’arte. Spinta da che? Dalla sua ambizione o dalle mire… di chi? Del patrigno? Ha credito e quanto la biografia di Traci figlia di Louis Kuzma, immigrato ucraino dell’Ohio, un violento, sposato a Pat con cui fa 4 figlie, la Pat che con le 4 figlie da lui scappa in California? La Pat che qui si mette con Roger, pusher, che travia la 14enne futura Traci Lords, la mette incinta, e la fa abortire, e del suo minorenne corpo divino diventa il magnaccia? Con il sottinteso assenso della madre di Traci, che se ne sta zitta per soldi?

O invece no, è tutto falso, colei che diverrà Traci Lords a 14 anni lascia la scuola perché di studiare non le va, si impiega in un fast food, non subisce nessuna violenza né gravidanza né aborto ma si innamora di Tom Byron, 25enne attore porno italo americano che nel porno la fa entrare, e con l’aiuto di lui ma forse no, Traci si procura quei documenti falsi che le consentono l’accesso al porno, e in breve tempo assurgere a pornodiva, "the sex goddess", la prima ad ottenere 1000 dollari e più a scena, la prima a strabordare fuori dal porno e conquistare il mainstream per cui Traci, la minorenne Traci, rilascia interviste, televisive, e sui giornali, da superstarporno che suda film su film, e mette su, e sempre da minorenne, una casa di produzione, a suo nome!!!

E servendosi dei documenti falsi, e lo fa per emanciparsi dal potere degli studios, perché capisce – le fanno capire? – che deve essere padrona delle scene che gira, guadagnarci lei, e lei, Traci, che è sempre minorenne, sempre con quei suoi documenti falsi, ottiene pure il passaporto, per andare a Parigi, e qui girare "Traci I Love You", il suo primo porno da produttrice (che è con Marilyn Jess e non con Gabriel Pontello, i due mai si sono porno "incrociati"!).

Avete ripreso fiato? Bene, perché eccoci all’acme della storiaccia: appena Traci torna a L.A., la arrestano. Accusa: ha girato porno da minore. Chi ha fatto la spia? S’alternano le testimonianze più varie e contrastanti. Traci compie 18 anni esattamente il giorno prima di girare "Traci I Love You". Sicché questo rimane l’unico porno da lei prodotto ma soprattutto da lei fatto da maggiorenne.

Tutti gli altri, un centinaio (ma Traci precisa che sono 20, il resto sono rimontaggi e collage) sono stati realizzati con lei minorenne e perciò finiscono bruciati, eliminati, trafugati. Quando la notizia della minore età di Traci esplode sui media, negli USA è un si salvi chi può. Chiunque ha avuto a che fare coi film incriminati – attori, attrici, registi, produttori, distributori, padroni di cinema, edicole, videoteche... – può esser perseguito per pedopornografia. Jim South, l’agente di Traci, finisce in galera. Presto il porno è in ginocchio. Chi ha lavorato con Traci può beccarsi l’ergastolo.

Alla fine però il porno si salva: oltre ogni ragionevole dubbio dimostra di essere stato ingannato, da Traci, e cogli stessi falsi documenti usati da Traci per ottenere il rilascio del passaporto. Se Traci con quei documenti ha ingannato te, Stato della California, perché tu, Stato della California, sostiene il porno, non credi che anche noi siamo stati ingannati come sei stato ingannato tu?

A processo non ci va nessuno. Il porno se l’è fatta sotto e, per non rifarsela, si dota di leggi severe. Se oggi le attrici sono padrone di ciò che girano e autonome nel loro lavoro, è perché l’autonomia di produzione di Traci Lords ha fatto scuola. E Traci Lords fuori dal porno è rimasta Traci Lords e ha iniziato una carriera di serie B nel cinema non hard, meglio nella musica. Ma mai ci ha spiegato la verità effettiva della sua "prima vita". Ha fatto tutto lei?

O era diretta da qualcuno? In tutti questi anni, Traci ha detto tutto e il contrario di tutto, compreso che sui set la drogavano, no, che si drogava lei, no, che era sobrissima in ogni penetrazione, fellatio, posizione, orgia, lesbicità, e che magari i suoi strilletti orgasmici non erano veri, non tutti, e che lo squirting era fake, tutto, e che del porno non è pentita, sì, boh, dipende. Ma chi è che ha fatto la spiata? Lei stessa?

E per quale ragione? C’è chi azzarda questa: essendo "Traci I Love You" l’unico porno legale, da Traci girato 18enne e da lei posseduto per intero (alcuni valutano che l’abbia addirittura diretto), Traci, svelando la sua minore età, si sarebbe garantita la magnanimità della giustizia – che infatti non l’ha perseguita – e la distruzione di ogni suo altro porno illegale e in commercio, materiale del cui smercio lei non intascava nulla.

O è stata denunciata da una delle sue colleghe porno, a cui ha rubato la gloria, perché, finché Traci Lords è stata nel porno, non c’era spazio se non all’angolo per le altre. E tra queste, chi può esser stata? Ginger Lynn, indiscutibile numero 1 prima di Traci? O Stacey Donovan, da più parti tacciata informatrice dell’FBI? No, no e no, sono state un gruppo che, saputo il segreto di Traci (e come?) hanno fatto la spia per togliersela di mezzo.

Oppure… niente di tutto questo: è l’FBI che ha aperto un fascicolo su Traci e fin dal principio, standole addosso, con l’obiettivo di inguaiarlo, il porno, e mandarlo in malora. Perché così voleva il presidente Reagan, tramite la sua Commissione Meese (che il porno voleva cancellarlo e fa un buco nell’acqua, bei soldi delle tasse sprecati). Come mai non ci sono riusciti? Il porno che volevano annientare è straripato in soldi e potenza. Tra i misteri USA, l’enigma Traci Lords è superato solo dai complotti sugli omicidi Kennedy!

