30 nov 2022 17:00

STORIE DA UN PATRIMONIO – KANYE WEST DOVRÀ SGANCIARE 200MILA DOLLARI AL MESE A KIM KARDASHIAN PER IL MANTENIMENTO DEI QUATTRO FIGLI: LO HA STABILITO IL GIUDICE CHE HA FINALIZZATO IL DIVORZIO, METTENDO NERO SU BIANCO LA CIFRA STELLARE, NELLA QUALE NON COMPRESE LE SPESE EXTRA PER EDUCAZIONE E SICUREZZA DEI COSTOSI PARGOLI CHE DOVRANNO ESSERE DIVISE A METÀ – L’INFLUENCER CULOIDE HA RINUNCIATO AGLI ALIMENTI, MENTRE SULLE PROPRIETÀ…