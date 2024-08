STORIE PULCIARE – DUE SPOSINI TEXANI CHIEDONO UN “BIGLIETTO D’INGRESSO” DA 400 EURO AGLI INVITATI AL LORO MATRIMONIO E POI SI LAMENTANO DEL FATTO CHE NON SI SIA PRESENTATO NESSUNO – IL MARITO, IL 23ENNE HASSAN AHMED, HA RACCONTATO DI AVER SPESO OLTRE 200MILA EURO PER ORGANIZZARE IL RICEVIMENTO E DI AVER CHIESTO IL “TICKET” PER RIENTRARE DELLE SPESE...

Organizzare un matrimonio è indubbiamente costoso, specie se gli sposi vogliono una cerimonia ed una festa da favola: le buone abitudini prevedono che gli invitati partecipino simbolicamente alle spese con un regalo generoso (proporzionato alle proprie tasche). […] Ma c'è chi ha deciso di oltrepassare questo limite. […]

Una coppia di sposi di Houston, in Texas, […] ha chiesto infatti a ogni singolo invitato di pagare 450 dollari (circa 400 euro) per finanziare il loro matrimonio. […] «Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato l'invito», si è lamentato lo sposo, Hassan Ahmed, 23 anni, in un video che ha pubblicato su TikTok.

[…] Lo sposo ha giustificato la somma richiesta agli ospiti sostenendo che l'organizzazione del matrimonio era costata a lui e alla compagna 200mila dollari (più di 178mila euro).

Ahmed nel suo sfogo su TikTok si è scagliato quindi contro gli invitati: «Pagate 1.000 dollari per i biglietti per un concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma quando siete invitati a un matrimonio con amici e familiari non potete permettervi il biglietto? Non lo capisco».