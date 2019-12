STRADA FACENDO, MENERAI – VIDEO CHOC DALLO YORKSHIRE: UN ENERGUMENO DI DUE METRI PRENDE A CALCI E PUGNI UN AUTOMOBILISTA COLPEVOLE DI AVERLO MANDATO A QUEL PAESE IN UNA ROTONDA – È SCESO DAL SUO PICK-UP, HA TRASCINATO IL MALCAPITATO FUORI DALLA SUA AUTO E HA INIZIATO A MENARLO FORTE – LA MOGLIE DELLA VITTIMA GRIDAVA AIUTO, MA NESSUNO SI È FERMATO. FINCHÉ…

Dagonews

stephen carr pesta un automobilista 1

Mai mandare a quel paese un uomo alla guida di un pick-up. Soprattutto se è un gigante di due metri. Lo sa bene un automobilista dello Yorkshire, che dopo aver fatto un gestaccio a una rotonda si è ritrovato a uno stop un energumeno che lo ha trascinato fuori dalla sua macchina e ha iniziato a menarlo.

stephen carr pesta un automobilista 2

Stephen Carr, questo il nome dell’aggressore, è stato incarcerato per 16 mesi e per 20 mesi non potrà guidare. La moglie della vittima gridava aiuto, ma nessuno si è fermato. Finché non sono arrivati i soccorsi. L’autista dell’auto che ha registrato il filmato dalla sua dashcam ha raccontato: “Dal vivo era ancora più inquietante. La moglie è scesa per chiamare i soccorsi e chiedeva aiuto, ma tutti l’hanno ignorata. Un poliziotto mi ha detto che è il peggior episodio di ‘rabbia stradale’ mai catturato in video”.

stephen carr pesta un automobilista