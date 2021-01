STRADA FACENDO VEDRAI (CHE SEI CONTROMANO)! – ATTIMI DI TERRORE SULL'A-1 PER UNA MACCHINA CHE HA VIAGGIATO CONTROMANO PER 40 CHILOMETRI, DA RIOVEGGIO FINO ALLE PORTE DI FIRENZE: L’AUTOMOBILISTA, UN 34ENNE NATO A VICENZA E CON CITTADINANZA AMERICANA, È STATO FERMATO DOPO CHE LE PATTUGLIE DELLA POLSTRADA HANNO SPARATO ALLE RUOTE – IN AUTO TROVATA UN’ASCIA, UN COLTELLO E… - VIDEO

AUTO CONTROMANO SULLA A1

Da "www.lanazione.it"

auto contromano sull'a1 3

Lunghi minuti di terrore in autostrada, sull'A-1, per una macchina che ha viaggiato contromano per quaranta chilometri, da Rioveggio fino alle porte di Firenze. L'automobilista, un 34enne nato a Vicenza e con cittadinanza americana, è stato fermato con estremo rigore dalle pattuglie della Polstrada, con grande fatica, pericolo e dopo un inseguimento.

Gli agenti sono stati costretti anche a esplodere colpi di pistola alla macchina. Colpi a scopo intimidatorio, alle gomme. Poi sono riusciti a 'cinturare' la vettura del fuggitivo, che di professione fa il marmista, prima di bloccare il protagonista della folle corsa, durata dalla tarda mattinata fin verso l'ora di pranzo. Nell'auto dell'uomo sono stati trovati un'ascia e un coltello. Non solo, nell'abitacolo c'era anche una roncola.

auto contromano sull'a1 1

Al momento l'uomo, un quarantenne del nord Italia, è stato interrogato al distaccamento della Stradale di Firenze nord: non ha risposto alle domande degli agenti, ripete solo ed ossessivamente 'parlerò col mio avvocato, parlerò con il mio avvocato'. Non era ubriaco, ma molto alterato, in pieno delirio, forse sotto l'effetto di non meglio precisate sostanze.

auto contromano sull'a1 2 auto contromano sull'a1 5 auto contromano sull'a1 4

auto contromano sull'a1 6