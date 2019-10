LA STRAGE DEI BOLIDI - UN AUTOARTICOLATO CARICO DI AUTO DA COMPETIZIONE PRENDE FUOCO NELL'AREA DI SERVIZIO DI LIMENELLA IN DIREZIONE MILANO PADOVA - COSÌ COSTOSE PORSCHE, BMW E AUDI SONO FINITE FLAMBÈ ... (FOTO E VIDEO)

Da "www.ilgazzettino.it"

auto da corsa in fiamme 8

Un autoarticolato che trasportava auto da corsa ha preso fuoco verso le 15 nell'area di servizio di Limenella in direzione Milano a Padova. I pompieri arrivati da Padova con con un'autopompa e un'autobotte e sette operatori hanno spento le fiamme, divampate all'interno del semirimorchio chiuso.

auto da corsa in fiamme 4

L'incendio innescato per una probabile anomalia elettrica di un'auto, ha bruciato la stessa, danneggiando altre due fuoriserie. Altre due auto poste nel ripiano inferiore, hanno subito solo danni da fumo.

Il camion proveniente dalla Germania era diretto a Cremona per delle gare in pista. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

auto da corsa in fiamme 5 auto da corsa in fiamme 6 auto da corsa in fiamme 3 auto da corsa in fiamme 1 auto da corsa in fiamme 2 auto da corsa in fiamme 7