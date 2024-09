UNA STRAGE CHE SI POTEVA EVITARE – TRENTA MINUTI PRIMA DELLA SPARATORIA ALL’APALACHEE HIGH SCHOOL, IN GEORGIA, DEL 4 SETTEMBRE SCORSO LA MADRE DI COLT GREY, IL 14ENNE CHE HA FATTO FUOCO SUI COMPAGNI, AVEVA CHIAMATO L’ISTITUTO PER AVVERTIRLI DEL RISCHIO – MA IL RAGAZZO, A CAUSA DI UNO SCAMBIO DI PERSONA, NON È MAI STATO RINTRACCIATO E POCO DOPO HA FATTO IRRUZIONE NEL LICEO CON UN FUCILE AR 15, UCCIDENDO DUE STUDENTI E DUE INSEGNANTI…

Estratto dell'articolo di Guido Olimpo per www.corriere.it

colt gray con i genitori

Le indagini sulle sparatorie di massa riservano spesso sorprese e lo conferma anche l’ultimo tragico episodio con la strage nel liceo Apalachee High School, in Georgia. La madre del killer aveva avvisato la scuola 30 minuti prima dell’attacco, ma gli insegnanti non sono riusciti a individuare in tempo il ragazzo. Sembra per uno scambio di persona.

[…] Mercee Grey, allarmata da alcune frasi pronunciate alla mattina dal figlio Colt, ha telefonano ai responsabili dell’istituto per metterli in guardia su un pericolo imminente e grave.

colt gray

Qualcuno ha raggiunto la classe di algebra dove, secondo l’orario, il quattordicenne doveva seguire la lezione. Secondo una studentessa, però, hanno chiamato un ragazzo con il cognome simile a quello del killer che, in quel momento, era andato in bagno. Vi sarebbe stato un controllo sul minore (sbagliato) e tutto sarebbe rientrato nella normalità, ma solo per pochi istanti. Infatti, poco dopo i professori hanno ricevuto un messaggio d’allarme sulla email e Colt Grey stava per rientrare in classe quando un suo coetaneo, accortosi che era armato, ha chiuso immediatamente la porta lasciandolo fuori. Azione veloce che ha evitato danni in quell’aula.

L’omicida ha successivamente aperto il fuoco con fucile tipo AR 15 uccidendo due studenti e due insegnanti quindi si è arreso agli agenti […]

sparatoria in una scuola in georgia 1

Oltre alla telefonata della madre c’è però un altro risvolto che merita attenzione. La nonna dello sparatore era stata al liceo il giorno prima per discutere della condotta del nipote, un ragazzo dal comportamento difficile, cresciuto in un ambiente disastrato e che saltava spesso le lezioni.

mason schermerhorn

