STRAGE IN FAMIGLIA IN SICILIA: AL CULMINE DI UNA LITE, UN UOMO HA UCCISO IL FRATELLO, LA COGNATA E I LORO FIGLI DI 11 E 15 ANNI, POI SI E' SUICIDATO - QUANDO I CARABINIERI SONO ARRIVATI NELLA PALAZZINA ALLA PERIFERIA DI LICATA, VICINO AGRIGENTO, SI SONO TROVATI DAVANTI UNA SCENA TERRIBILE - LE DISCUSSIONI TRA LORO ANDAVANO AVANTI DA GIORNI E...

Da repubblica.it

Via Riesi a Licata

Le urla e poi gli spari. Una lite in famiglia si è trasformata presto in una strage. Ha ucciso il fratello, la cognata e i loro figli, di 11 e 15 anni. Poi, si è suicidato. Quando i carabinieri sono arrivati in una palazzina di via Riesi, alla periferia di Licata, si sono trovati davanti una scena terribile.

polizia

L'indagine coordinata dalla procura di Agrigento sta ricostruendo cosa è accaduto in quell'appartamento, sembra che non fosse la prima lite, già nei giorni scorsi c'erano state altre discussioni animate, non è ancora ben chiaro il motivo. Ma nulla faceva presagire questo drammatico epilogo, è il racconto dei vicini di casa, ancora sotto choc per i colpi di pistola.