PASTICCINI E PASTICCI - L’EX PILOTA DI FORMULA UNO ALESSANDRO NANNINI, FRATELLO DELLA CANTANTE GIANNA, RISCHIA UN PROCESSO PER BANCAROTTA PER IL FALLIMENTO DELLA DITTA DI DOLCIUMI DI FAMIGLIA. SECONDO LA PROCURA NON AVREBBE VERSATO ALL’ERARIO TASSE E CONTRIBUTI PER UN MILIONE E 200 MILA EURO. NON SOLO: NANNINI AVREBBE ANCHE FATTO SPARIRE I LIBRI CONTABILI (POI RITROVATI)