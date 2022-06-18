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LA STRAGE DELLE PALLAVOLISTE - NELL'INCIDENTE TRA FABRO E CHIUSI CHE IERI HA TAGLIATO IN DUE L'AUTOSTRADA DEL SOLE HANNO PERSO LA VITA SERENA URSILLO ED ENRICA MACCI, 35 ANNI ENTRAMBE, DIRETTE A UNA PARTITA DI PALLAVOLO - LA LORO AUTO, UNA FIAT PANDA, E' FINITA SCHIACCHIATA SOTTO A UN TIR, E LE DUE AMICHE SONO STATE ESTRATTE MORTE DALLE LAMIERE - ALTRE QUATTRO PERSONE SONO RIMASTE FERITE - IL MAXI TAMPONAMENTO E' STATO PROVOCATO DA...-
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“DOBBIAMO FERMARE PUTIN O AVREMO UNA CRISI PEGGIORE" - IL PRESIDENTE USA BIDEN DIFENDE SANZIONI E INVIO DI ARMI: "L'ECONOMIA RUSSA CROLLERÀ DEL 15 PER CENTO – GIÀ ABBIAMO VISTO COSA STANNO FACENDO I RUSSI IN BIELORUSSIA, E COSA POTREBBE ACCADERE AI PAESI VICINI, ALLA POLONIA O ALLA REPUBBLICA CECA. SE NON AVESSIMO FERMATO PUTIN, AVREMMO VISTO IL CAOS IN EUROPA" – INTANTO L’UCRAINA ANNUNCIA LA RIPRESA DEI NEGOZIATI CON LA RUSSIA A FINE AGOSTO “DOPO LA NOSTRA CONTROFFENSIVA”
STOCCAGGIO? STOCAZZO! – L’OCCIDENTE HA REGALATO AI CINESI IL MONOPOLIO ASSOLUTO NON SOLTANTO DELLA PRODUZIONE, MA ANCHE DELLE MATERIE PRIME FONDAMENTALI! PER CAPIRCI: SU 260MILA TONNELLATE DELLE FAMOSE “TERRE RARE” ESTRATTE NEL MONDO, 135MILA SONO STATE PORTATE ALLA LUCE IN CINA! – PECHINO CONTINUA A STOCCARE, MENTRE NOI SIAMO SENZA RISERVE: DETIENE IL 93% DELLE SCORTE MONDIALI DI RAME, IL 74% DI ALLUMINIO, IL 68% DI MAIS E IL 51% DI FRUMENTO…
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…