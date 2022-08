LA STRAGE DEL SABATO SERA – QUATTRO RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 19 ANNI SONO MORTI NELLA NOTTE A GODEGA SANT’URBANO, IN PROVINCIA DI TREVISO: LA LORO AUTO È SBANDATA, SI È ROVESCIATA ED È ANDATA A SBATTERE CONTRO UN GROSSO ALBERO – A DARE L’ALLARME SONO STATI ALCUNI RESIDENTI, SVEGLIATI DAL FORTE BOTTO. MA QUANDO SONO ARRIVATI I SOCCORSI, I GIOVANI ERANO GIÀ MORTI...

Da www.ansa.it

auto sbanda e finisce contro un albero a godega santurbano (treviso) 4

Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte a Godega Sant'Urbano (Treviso) in seguito alla fuoriuscita di strada dell'auto sulla quale viaggiavano. Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo.

I quattro ragazzi, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebbero deceduti all'istante.

auto sbanda e finisce contro un albero a godega santurbano (treviso) 2

L'incidente è avvenuto verso le 2.10 della scorsa notte. I quattro amici, a bordo di una Volkswagen 'Polo' stavano probabilmente rientrando a casa, dopo una serata in compagnia. La vettura è sbandata all'altezza di una curva a sinistra, è finita contro un platano e si è capovolta in un fossato. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Sul posto sono arrivati in breve i vigili del fuoco, la polstrada, e i medici del Suem, che hanno potuto solo constatare il decesso dei quattro giovani. Tre di loro avevano 18 anni, il quarto 19.

auto sbanda e finisce contro un albero a godega santurbano (treviso) 1

"Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane. La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. In questo momento drammatico per quattro famiglie ci stringiamo a loro con tutto il cordoglio per un evento così doloroso che coinvolge quattro giovani di 18 e 19 anni". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo aver appreso del grave incidente stradale in cui la notte scorsa, a Godega di Sant'Urbano (Treviso), hanno perso la vita quattro ragazzi. "Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di questi ragazzi, ai loro cari, agli amici e a tutti coloro che a questi giovani hanno voluto bene", conclude Zaia.