Da “Posta e risposta” - “la Repubblica”

Caro Merlo, può davvero esistere una stramberia come il comunista liberale? E non le pare che il Papa che non benedice il morto sia una stramberia persino più stramba del comunismo liberale?

Napolitano era stato un giovane comunista ed era diventato un vecchio liberale, non la sintesi di due sé stesso, ma l'opposto del sé stesso dal quale era partito.

L'ossimoro è la grande risorsa retorica dell'Italia politica, ma anche la politica può rendere possibile l'impossibile, far bruciare il ghiaccio, asciugarsi con l'acqua, correre stando fermi, far convergere le parallele, rendere reale il comunismo anticomunista e il liberalismo illiberale. Al contrario il Papa ha onorato un laico senza diventare laico, non si è fatto il segno della croce per rispetto del segno della croce.

