Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Sono stati ritrovati a Brighton e arrestati la giovane aristocratica e il suo compagno, un pregiudicato per stupro, che erano in fuga da mesi attraverso tutta l’Inghilterra: ma non c’è traccia del bambino che la donna ha dato alla luce ai primi di gennaio.

La polizia ha lanciato ricerche in tutta la zona, con cani, droni, elicotteri e 200 agenti: e ha invitato la popolazione a dare aiuto, ispezionando capanni e rifugi all’aperto.

«Ma questa cosa potrebbe non finire nella maniera che vorremmo», hanno ammesso gli investigatori, nel momento in cui le speranze si affievolivano di ora in ora: per questo i due genitori, che in un primo momento erano stati fermati per abbandono di minore, sono stati poi trattenuti in arresto per omicidio colposo dovuto a grave negligenza.

Lei è Constance Marten, 35 anni, erede di una nobile famiglia legata ai reali, una bellezza già celebrata nei circoli dell’alta società che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi data a una vita nomade assieme al suo boyfriend, il 48enne Mark Gordon, un uomo che ha scontato vent’anni di carcere in America per stupro e violenze. I due erano scomparsi dal 5 gennaio, quando la loro auto era stata trovata bruciata ai bordi di una strada nel Nord dell’Inghilterra.

Constance e Mark erano stati cacciati lo scorso agosto dal loro appartamento nell’Est di Londra, accusati di non pagare l’affitto e di danneggiamenti: da allora hanno vissuto spostandosi di città in città e dormendo in Airbnb, grazie ai fondi pressoché illimitati di lei. Ma all’inizio di gennaio sono svaniti nel nulla: si presume che la giovane in quei giorni abbia anche dato alla luce il bambino, forse in quella stessa macchina poi bruciata.

[…] Constance, prima di conoscere Mark, aveva goduto di una vita di agi e privilegi: cresciuta in una magione del Settecento usata anche come set per il film «Emma» con Gwyneth Paltrow, aveva frequentato esclusive scuole private che alternava a vacanze in Svizzera e in America. A 24 anni la rivista Tatler , bibbia dell’aristocrazia inglese, l’aveva nominata «bellezza del mese»: nell’intervista lei raccontava di party in tenute nobiliari e del desiderio di tatuarsi una tartaruga sul piede.

Ma nel 2016 la giovane aveva rotto con la sua famiglia e si era lasciata alle spalle la sua vita dopo aver incontrato Mark Gordon, un britannico che si era trasferito da bambino in America con la famiglia e che lì era stato condannato a 20 anni di carcere per l’aggressione e lo stupro ai danni di una donna, commessi quando aveva solo 14 anni. Scontata la pena, Mark era stato deportato in Gran Bretagna, ma non è chiaro come il suo destino si sia incrociato con quello di Constance […]

