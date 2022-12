18 dic 2022 08:00

LA STRANA GUERRA - GLI USA CERCARONO DI IMPEDIRE ALL'UCRAINA DI UCCIDERE IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE ARMATE RUSSE, VALERY GERASIMOV - LO SOSTIENE IL NEW YORK TIMES SECONDO IL QUALE FUNZIONARI AMERICANI AVEVANO APPRESO CHE IL GENERALE AVEVA DECISO DI VISITARE LE TRUPPE RUSSE AL FRONTE E NON CONDIVISERO L'INFORMAZIONE CON KIEV PER TIMORE DI UN ATTACCO CONTRO DI LUI CHE AVREBBE POI PORTATO UNA GUERRA TRA USA E RUSSIA...