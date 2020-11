LA STRANA STORIA DEL MONOLITE DI METALLO, ALTO TRE METRI E MEZZO, RITROVATO NEL DESERTO DELL’UTAH - RIELLO: “PER CHIUNQUE LO ABBIA FATTO, PORTARLO ED INSTALLARLO IN QUEL POSTO COSÌ ISOLATO DEVE ESSERE STATA DAVVERO UNA FATICA NON DA POCO. POTREBBERO ESSERE STATI GLI ADEPTI DI QUALCHE MISTERIOSA E RICCA SETTA NEW AGE OPPURE QUALCHE FANATICO DI "2001: ODISSEA NELLO SPAZIO" - E’ UN INEDITO OMAGGIO ALLA LAND ART? O MAGARI UN…”

Antonio Riello per Dagospia

ANTONIO RIELLO

Stati Uniti d'America. Sud-Est dello Utah. Vicino al Canyonlands National Park c'è una ampia area desertica di roccia rossa, completamente selvaggia. Non vi sono strade e il clima è molto impegnativo. In genere viene sorvolata dall'alto perchè addentrarsi laggiù significa spendere molte ore, potenzialmente pericolose, in un ambiente ostile. A parte qualche animale selvatico, non c'è molto altro che possa ragionevolmente attrarre dei visitatori.

Il 18 Novembre 2020 il pilota di un elicottero della Utah Department of Public Safety, Bret Hutchings, sorvola a bassa quota la zona per verificare la consistenza di alcuni greggi di pecore selvatiche. Non è solo in questo noioso volo di routine. Ad un certo punto viene visto da Hutchings qualcosa che luccica. Non dovrebbe esserci qualcosa del genere. Il velivolo quindi va rapidamente in quella direzione e l'equipaggio si trova di fronte all'apparizione di un monolito in metallo lucidato alto circa tre metri e mezzo e ben conficcato nel terreno.

IL MONOLITE NEL DESERTO DELLO UTAH

Per chiunque lo abbia fatto, portarlo ed installarlo in quel posto così isolato deve essere stata davvero una fatica non da poco. Logistica e costi piuttosto importanti. Potrebbero essere stati gli adepti di qualche misteriosa e ricca setta New Age (in America ce ne sono tante...). I soliti Alieni ? Le fantasie sugli UFO sono nati proprio in queste terre...

IL MONOLITE NEL DESERTO DELLO UTAH

Oppure qualche fanatico infervorato da una tardiva - ma comunque stravolgente - visione del film "2001: Odissea nello Spazio". La famosissima opera di Stanley Kubrick del 1968, tratta da un racconto di fantascienza di Arthur C. Clark risalente al 1951. Qualcuno che vuole ricreare, in una specie di solitario cosplay cinematografico, l'atmosfera straordinaria della scena del monolite circondato dalle scimmie antropomorfe con cui il film inizia (che era localizzata originariamente in Africa).

UTAH - STATI UNITI

Forse siamo di fronte semplicemente solo ad una costosa burla. Ma anche l'ipotesi di qualche marchingegno militare sperimentale "Top Secret" potrebbe essere plausibile. Lo Utah è in pratica un gigantesco poligono di tiro per l'USAF. Un inedito omaggio alla Land Art ? O magari anche un giovane artista (per il momento ancora anonimo) che segue le orme - consciamente o meno - di John McCracken (1934-2011).

IL MONOLITE NEL DESERTO DELLO UTAH

McCracken è stato un artista californiano molto importante, attivo sia nel campo appunto Land Art che nelle file del minimalismo (partecipò alla epocale mostra "Primary Structures” del 1966, al Jewish Museum di New York). Le sue strutture verticali monolitiche, assieme alle "scaffalature metalliche" di Donald Judd e alle installazioni orizzontali di Carl Andre, hanno rappresentato l'emblema del minimalismo americano. Se questo è il caso, è di sicuro una bella cosa che l'Arte Contemporanea abbia ancora tanta vitale capacità di suggestionare e trascinare.

Qualsiasi sia la sua natura, questa bizzarra faccenda merita comunque di essere seguita da vicino. Le autorità dello Utah intanto stanno chiedendo in giro informazioni (e aiuto) per chiarirsi le idee. E l'implacabile burocrazia ha già dichiarato che ogni costruzione non autorizzata sul suolo demaniale sarà ineluttabilmente abbattuta e i responsabili (Alieni inclusi) saranno severamente multati "secondo le leggi vigenti".

monolite nel deserto dello utah 6 monolite nel deserto dello utah 4 ANTONIO RIELLO