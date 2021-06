STRANO INCONTRO ALL’ELISEO TRA JUSTIN BIEBER ED EMMANUEL MACRON: PARE SIA STATO IL CANTANTE A CHIEDERE DI VEDERLO PER DISCUTERE DI “TEMATICHE RELATIVE AI GIOVANI” E IL “REGGIBORSETTA” DI BRIGITTE NON SI È LASCIATO SCAPPARE L’OCCASIONE DI STRIZZARE L’OCCHIOLINO AI PISCHELLI – SE DELL’INCONTRO FUFFA NON SI SA NIENTE, DI SICURO RIMARRÀ NEGLI ANNALI L’ABBIGLIAMENTO DA PESCIAROLI DEI SIGNORI BIEBER: HAILEY BALDWIN CON LA PANZA DI FUORI E LUI CON LE SCARPE DA GINNASTICA…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

justin bieber e la moglie halley baldwin da macron 5

Dopo aver passato alcuni giorni a fare il turista in giro per Parigi in compagnia della moglie, la modella Hailey Baldwin Bieber, Justin Bieber ha deciso di ottimizzare il suo soggiorno nella capitale francese chiedendo di poter incontrare il presidente Emmanuel Macron, per discutere di tematiche relative ai giovani, un argomento che sta a cuore a entrambi.

Detto fatto e lunedì pomeriggio il 27enne cantante è stato così ricevuto all’Eliseo, dove ci è andato in scarpe da ginnastica, come si è poi visto nello scatto di gruppo postato dallo stesso Bieber sulla sua pagina Instagram. Nella foto l’artista di origini franco-canadesi indossa infatti un abito grigio e una camicia chiara sbottonata, ma a fare notizia sono la catena al collo e, soprattutto, il paio di Nike Dunks bicolor che ha ai piedi: due dettagli che fanno decisamente a pugni con la mise impeccabile di Macron e della moglie Brigitte (lui in un abito formale grigio con cravatta, lei in tubino bianco e giacca coordinata) e della stessa Hailey (elegantissima in un vestito beige di LaQuan Smith).

justin bieber e la moglie halley baldwin da macron 4

Il dress code dell’ultimo minuto

Come scrive il sito BFMTV, sebbene il 21 giugno fosse la Giornata nazionale della Musica in Francia (celebrata con un concerto all’Eliseo organizzato dal musicista Jean-Michel Jarre), quella del cantante di incontrare il presidente sarebbe stata «una decisione dell’ultimo minuto», che ha quindi preso alla sprovvista tutta la stampa francese.

justin bieber e la moglie halley baldwin da macron 3

Nelle foto scattate successivamente (e rese poi pubbliche anche sui social dalla fotografa ufficiale di Macron), si vedono Bieber e Hailey arrivare all’incontro con le mascherine sul viso, che poi hanno tolto durante la chiacchierata con i Macron, durante la quale non sono mancati sorrisi, strette di mano e abbracci, in un clima amichevole e disinvolto.

justin bieber e la moglie halley baldwin da macron 2

Non è comunque la prima volta che il presidente riceve la visita di una star della musica internazionale: nel 2017, infatti, Macron aveva aperto l’Eliseo anche a Rihanna, con la quale aveva parlato di una fondazione per l’istruzione giovanile.

