STRANO MA VIRUS – I PRECARI DELLE COOPERATIVE PROTESTANO: “VOGLIAMO IL REDDITO DI QUARANTENA” - AMADEUS NON TROVA PIÙ CONCORRENTI PER “I SOLITI IGNOTI” – LE ASSICURAZIONI ANTI-COVID-19 – INTANTO IN LITUANIA UN UOMO HA CHIUSO IN BAGNO LA MOGLIE PER GIORNI PERCHÉ TEMEVA CHE FOSSE STATA CONTAGIATA. PER LIBERARLA È DOVUTA ARRIVARE LA…

1 – CORONAVIRUS, TEME CHE LA MOGLIE ABBIA IL COVID-19 E LA CHIUDE IN BAGNO PER GIORNI: LIBERATA DALLA POLIZIA

Da www.ilmessaggero.it

coronavirus

Teme che la moglie abbia il coronavirus e la chiude in bagno. Lei chiama la polizia per essere liberata. E' accaduto a Vilnius, in Lituania, come scrive il Mirror. Il marito ha pensato che la moglie avesse contratto l'infezione incontrando una donna cinese proveniente dall'Italia. Quindi, ha chiuso la consorte in bagno temendo il contagio. Dopo qualche giorno di segregazione però, lei è riuscita a chiamare la polizia, lanciare l’allarme ed è stata liberata solo all'arrivo degli agenti.

CORONAVIRUS

Agli agenti, il marito ha dichiarato di aver agito così su indicazione dei medici e di aver deciso di chiudere in bagno la moglie perché non aveva a disposizione altri luoghi “sicuri” nella casa. Secondo quanto raccontato dal Mirror, la donna è stata comunque sottoposta a scopo precauzionale al tampone per la ricerca del Covid-19, che, però, è risultato negativo. Secondo i dati ufficiali, al momento in Lituania c’è un solo caso accertato di Coronavirus.

2 – STRANO MA VIRUS

Estratto da “Libro Quotidiano”

amadeus soliti ignoti

LO SHOW DI AMADEUS A CACCIA DI CONCORRENTI

Questo stramaledetto coronavirus sta mettendo in difficoltà pure i programmi d' intrattenimento più popolari. Prendiamo "I soliti ignoti", lo show condotto dall' ormai popolarissimo Amadeus, che viene registrato a Roma. Pare che la scorsa settimana gli autori abbiano dovuto incassare parecchie defezioni, da parte di concorrenti provenienti dal Nord - e pure da qualcuno di quelli provnienti dal Sud.

coronavirus

«Abbiamo avuto 48 ore di difficoltà, ora è tutto a posto», ha commentato a Repubblica il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Soluzione: sono stati convocati in fretta e furia concorrenti del Centro Italia. Peraltro, le puntate de "I soliti ignoti" che stanno andando in onda sono state registrate in questi giorni, e al pubblico viene fatta firmare una liberatoria in cui si dichiara di non essere stati di recente nelle zone rosse.

“VOGLIAMO IL REDDITO DI QUARANTENA”

Con la chiusura delle scuole, i precari delle cooperative non vengono pagati. E dunque scatta la protesta. Settanta manifestanti hanno sfidato il divieto di assembramento e organizzato un presidio di protesta sotto la sede della Regione Emilia Romagna chiedendo un "reddito di quarantena" che consenta loro di affrontare l' emergenza. I manifestanti si sono presentati all' appuntamento con tanto di mascherine e hanno rispettato l' indicazione di massima di stare a distanza di un metro gli uni dagli altri. «A oggi - ha spiegato una delle educatrici - non abbiamo nessuna certezza su come verranno pagate queste ore perse. Si parla di recupero, ma nel nostro servizio è impossibile recuperare, perché abbiamo orari fissi e lavoriamo fino a 37 ore settimanali. Non siamo lavoratori di serie b».

meme sull'amuchina e il coronavirus 5

DA GENERALI E CATTOLICA POLIZZE ANTI-COVID 19

SMARTPHONE E CORONAVIRUS

Cattolica Assicurazioni ha lanciato sul mercato italiano la nuova polizza “Active Business Nonstop”, realizzata per far fronte alle conseguenze della diffusione del virus Covid-19. La soluzione è stata elaborata in tempi rapidissimi per rispondere alla domanda degli esercizi commerciali, come negozi, bar e servizi, costretti a chiusura obbligatoria e misure restrittive. La polizza di durata annuale garantisce un supporto immediato di mille euro al giorno per un massimo di 15 giorni.

AMAZON CORONAVIRUS

SMARTPHONE E CORONAVIRUS

Anche Generali Italia ha lanciato servizi e garanzie per le famiglie e le imprese che devono affrontare il Covid-19. Per tutti i clienti che hanno sottoscritto Immagina Benessere, in caso di ricovero in terapia intensiva con diagnosi da Covid-19, sarà riconosciuto un indennizzo par al 10% del capitale assicurato

meme sul coronavirus 3 meme sull'amuchina e il coronavirus meme sull'amuchina e il coronavirus 2 meme sull'amuchina e il coronavirus 3 meme sul coronavirus 16 meme sul coronavirus 7 meme sul coronavirus 2 meme sul coronavirus 6 meme sul coronavirus 15 meme sul coronavirus 5 meme sul coronavirus 4 meme sul coronavirus 18 meme sul coronavirus 17 meme sul coronavirus 14 meme sull'amuchina e il coronavirus 4