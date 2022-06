13 giu 2022 18:12

LO STRANO OMICIDIO-SUICIDIO ALLE PORTE DI MILANO - A VANZAGHELLO UNA DONNA DI 57 ANNI, DANIELA RANDAZZO, HA AMMAZZATO NEL SONNO IL 62ENNE FRANCO DEIDDA CON UN COLPO DI PISTOLA ALLA TEMPIA, POI SI È SPARATA PIÙ VOLTE SUL TERRAZZO FINO A QUANDO È PRECIPITATA - L’UOMO, ORIGINARIO DI RECCO E DIVORZIATO, ERA UN ISTRUTTORE DI TIRO: È STATO TROVATO DAI CARABINIERI SDRAIATO IN CAMERA DA LETTO - LA DONNA LAVORA COME SEGRETARIA IN UNA SCUOLA MA NESSUNO L'AVEVA MAI VISTA IN QUELLA CASA: FORSE I DUE AVEVANO UNA RELAZIONE…