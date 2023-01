28 gen 2023 09:15

LO STRANO SUICIDIO DI STEFANO SPARTI: IL FIGLIO DI MASSIMO, EX BANDA DELLA MAGLIANA, GRANDE ACCUSATORE DI FRANCESCA MAMBRO E GIUSVA FIORAVANTI PER LA STRAGE DI BOLOGNA, È MORTO DOPO UNA CADUTA DAL SETTIMO PIANO DA UN PALAZZO DI TOR BELLA MONACA. IL 53ENNE ERA MALATO DA TEMPO. APERTA UN’INDAGINE PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO – CI SI CHIEDE COME SPARTI ABBIA FATTO A SCAVALCARE LA FINESTRA PER BUTTARSI DI SOTTO VISTO CHE... - QUELLA SMENTITA ALLE DICHIARAZIONI DEL PADRE SULLA STRAGE DI BOLOGNA