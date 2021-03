STRAPAGATI PER LAGNARSI - LA PIPPA INFINITA DI HARRY E MEGHAN, INTERVISTATI DA OPRAH WINFREY, RISCHIA DI DIVENTARE UN BOOMERANG PAZZESCO: I SUSSEX, PRONTI A PASSARE DA VITTIME DELLA STAMPA (CON MEGHAN CHE PRENDE IL POSTO DI DIANA), SONO STATI GIÀ BOLLATI COME ''INSENSIBILI'' VISTO CHE L’INTERVISTA ANDRA' IN ONDA IN UN PERIODO NON FACILE PER LA MONARCHIA IN APPRENSIONE PER LA SALUTE DI FILIPPO - VIDEO

1. L’intervista a Harry e Meghan in onda anche con Filippo in ospedale

Francesca Rossi per "www.ilgiornale.it"

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

L’intervista a Oprah Winfrey si sta già trasformando in un boomerang per Harry e Meghan. Lo scorso 1 marzo hanno fatto il giro del web e dei tabloid le due clip da trenta secondi con le anticipazioni dell’intervista. Frammenti in cui il principe Harry parla del suo addio alla Regina, causato dal timore che la storia di Lady Diana, in particolare il suo controverso rapporto con i paparazzi e le continue tensioni con la royal family, possa ripetersi nella vita di Meghan Markle.

principe filippo 4

Pochi secondi di intervista che non promettono nulla di buono e arrivano nel momento meno indicato possibile. Sempre lo scorso 1 marzo, infatti, il principe Filippo è stato trasferito in ambulanza dal King Edward VII’s Hospital al St.Bartholomew’s. Un viaggio brevissimo, di appena cinque chilometri nel centro d’eccellenza londinese specializzato nella cura di malattie cardiovascolari.

Il duca di Edimburgo dovrà rimanervi almeno una settimana e sottoporsi a ulteriori accertamenti per una “condizione preesistente”, fa sapere Buckingham Palace. Sembra non vi sia nulla da temere per il principe Filippo, ma comunque si tratta di una situazione da tenere d’occhio, vista anche l’età importante del marito di Sua Maestà. Proprio per questo, come segno di rispetto a Filippo e alle sue condizioni di salute evidentemente non ottimali, esperti reali e sudditi hanno pensato che l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey sarebbe stata rimandata.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5

Neanche per sogno. La CBS è di tutt’altro avviso e, come ci informa il Mirror, ha comunicato che il programma andrà in onda nel giorno e nell’orario stabiliti, ovvero il marzo prossimo, a dispetto delle condizioni di salute del duca di Edimburgo. Questa notizia può diventare un enorme problema. Una fonte dell’emittente ha dichiarato: “La CBS ha speso milioni di dollari in pubblicità per l’intervista, ma i dirigenti sono consapevoli della salute precaria del duca”. Tuttavia, qualora la situazione del principe Filippo peggiorasse e l’intervista a Harry e Meghan venisse comunque diffusa, si innescherebbe una “bomba diplomatica”, generata da un comportamento “grossolanamente insensibile, assolutamente irrispettoso”, ritiene ancora l’insider.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 3

Non c’è da scherzare, insomma. Non sappiamo se Harry e Meghan abbiano chiesto a Oprah Winfrey e alla CBS di rimandare l’intervista, ma sembra che i funzionari di corte stiano ancora lavorando per cercare di ottenere un rinvio, nonostante il parere contrario della CBS. Una situazione caotica. Gli esperti reali sono già sul piede di guerra. Al Sun Penny Junor ha affermato: “È il momento peggiore per dire ‘poveri noi’”, riferendosi alla piega che la conversazione tra i Sussex e la Winfrey parrebbe aver preso, almeno stando ai trailer.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2

Un insider di corte si chiede: “Perché lo stanno facendo?”. Un’altra fonte sostiene che la royal family sia “inorridita” all’idea dell’intervista. La CBS, inoltre, ha fatto sapere che la conversazione di Harry e Meghan con Oprah non durerà 90 minuti, come riportato all’inizio, bensì due ore. I tabloid hanno già paragonato l’intervista dei duchi di Sussex a quella di Lady Diana nel 1995. Vedremo cosa accadrà, se davvero ci saranno termini di paragone. Per il momento la faccenda si mette piuttosto male.

la regina elisabetta e il principe filippo 2

2. DIANA A DUE VOCI – LE SPINE DELLA ROSA D’INGHILTERRA

Dialogo tra Vittorio Sabadin e Simonetta Agnello Hornby, pubblicato da “La Stampa – Specchio”

Vittorio Sabadin: «Se fosse ancora viva, credo che Diana oggi vivrebbe in America, moglie di un ex giocatore di baseball, in una villa con una grande piscina dove nuotare, una delle sue passioni.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7

Ne avremmo un ricordo molto diverso: dopo la storia con Dodi Al-Fayed la sua popolarità era già in declino, i giornali che l'avevano celebrata cominciavano a criticarla, come avvenne per Jackie Kennedy dopo il matrimonio con Onassis. Sarebbe sicuramente fuggita dall'Inghilterra e dall'Europa, proprio come ha fatto Meghan».

Simonetta Agnello Hornby: «Io la vedo totalmente diversa. Non più bella, sempre elegante e di gran classe, Diana sessantenne rimarrebbe a Londra e si occuperebbe di opere di beneficenza per i bambini.

COME SAREBBE OGGI LADY DIANA

Vivrebbe tra Londra, la Country House del fratello e la propria casa di campagna. Sarebbe una nonna molto presente per gli amatissimi nipoti».

V.S.: «Chissà cosa avrebbe detto di Kate e di Meghan e che tipo di suocera sarebbe stata. Credo che avrebbe approvato Kate, così brava a recitare la parte, ma l'avrebbe stimolata a ribellarsi un po’ di più e a non appiattirsi alle esigenze della corte come sta facendo. Di certo avrebbe approvato la `borghesizzazione' che Kate ha fatto di William.

Su Meghan non so: Harry era il figlio preferito e più coccolato, superare l'esame sarebbe stato difficile per qualunque donna che volesse sposarlo. Forse Diana avrebbe però capito la doppia personalità di Meghan, che ha sempre un piano in mente e si atteggia a vittima degli eventi che lei stessa determina».

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 1

S.A.H.: «Non sono d'accordo. Kate proviene da una famiglia di arrampicatori sociali. Diana non si sarebbe trovata a proprio agio con lei e la sua famiglia, e non l’avrebbe stimolata in alcun modo. Meghan invece le sarebbe piaciuta: è di sangue misto, moderna e progressiva, inoltre s’è fatta da sé, lavorando. Anche Diana da ragazza lavorava. L'idea di avere un nipote con una nonna nera le sarebbe piaciuta, dopo tutto tra i suoi amanti c’erano un medico pakistano e un avventuriero egiziano! Meghan voleva alleviare le sofferenze dei bambini africani, e Diana l'avrebbe ammirata, e le sarebbe stata immensamente gra-ta per aver reso felice Harry»

kate middleton e meghan markle

V.S.: «Ancora oggi si discute molto se Carlo sia stato vittima o carnefice di Diana. Di questa storia conosciamo solo la versione di Diana, perché Carlo, ligio all'imperativo reale "mai spiegare, mai lamentarsi", non d ha mai fornito la sua.

Penso sia stato un atto di grande signorilità, dal quale però è uscito a pezzi. Carlo ha cercato di aiutare Diana in ogni modo per superare la bulimia e lo stato psicologico nel quale si trovava già prima del matrimonio, a causa dei traumi dell'infanzia. Se lei è stata vittima di Carlo, anche lui oggi è vittima di Diana, die lo ha accusato di cose non vere alle quali la gente ancora crede, con la complicità di Nerilix e di The Crown».

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 6

S.A.H.: «Non vedo Netffix e The Crown. I miei amici alla Università di Cambridge che erano contemporanei del principe Carlo lo ricordano come una persona triste e poco intelligente. Carlo è un debole: Camilla lo ha preso e non lo ha più mollato. Ma la regina madre e Lady Spencer, rispettive nonne diCarlo e Diana, amiche d'infanzia, hanno deciso il matrimonio tra Carlo e Diana quando erano piccoli. Quando dopo il matrimonio, Diana superò Carlo in popolarità, lui ne fu indignato e geloso. Ricordo che gli fui presentata anni fa ad un ricevimento a Clarence House per una Charity di emigrati giamaicani, di cui ero l'avvocato.

matrimonio lady diana principe carlo 12

Mi è stato descritto come arrogante. Invece era tranquillo e cortese. Mi tempestò di domande sulla charity, secondo me per la noia di dover stringere la mano di dozzine di persone. Mi faceva pena. Dunque non vedo Carlo né come carnefice né come vittima riguardo a Diana. È semplicemente uno sfortunato, vittima di un sistema arcaico e ingiusto: ogni essere umano ha il diritto di scegliere il proprio lavoro, di sposare la persona che ama e da cui è riamato, e di vivere come vuole, che sia contadino, operaio o monarca. È un diritto fondamentale, negato a Carlo».

meghan markle incinta principe harry

V.S.: «La morte improvvisa di Diana a un'età così giovane, 36 armi, ha determinato la sua immediata santificazione, com'è avvenuto Per Marilyn Monroe, Jim Morrison, James Dean. Ma negli ultimi mesi della sua vita stava studiando il Corano, forse voleva convertirsi alI’Islam per riconquistare il chirurgo Pakistano Hasnat Kahn o per compiacere Dodi. Anche i figli erano contrari al nuovo legame con gli Al-Fayed, così pacchiani per la ricchezza continuamente ostentata.

Aveva imboccato una strada che l'avrebbe presto privata del consenso della gente, e che avrebbe dato ragione a chi già parlava della sua abilità nel manipolare i fatti e le persone facendo credere a tutti di essere una vittima».

intervista lady diana

S.A.H.: «Diana era confusa sulla religione. Ai tempi del suo amore con medico Hasnat Kahn, pakistano e mussulmano praticarne, che si dice la amò per davvero, Diana aveva perfino chiesto ad un monaco francescano di Londra di celebrare il loro matrimonio! Avrà pure pensato di diventare mussulmana! Il 1° settembre 1997, ero tornata a Londra dalla Sicilia.

principe harry meghan markle

Ero sbalordita dalla commozione generale per la morte di Diana, il giorno prima. Non si parlava che di lei e di Dodi (i buoni e sfortunati innamorati), della monarchia e di Carlo (decisamente i cattivi). Decisi di andare al funerale per rendermi conto del motivo per cui il popolo inglese s'era "sollevato" contro la casa di Windsor - dopo tutto si trattava della morte della ex moglie di Carlo! La città era vuota, tutti i londinesi erano attaccati al televisore.

lady diana dodi al fayed 2

Qua e là, sull'ingresso dei posti da lei frequentati, la gente lasciava fiori, regali e biglietti. Alla stazione del Metro di Green Park un gran folla andava verso St James Park Li seguii. Arrivata all'incrocio con Stable Yard, su cui dà Clarence House, mi resi conto che la bara stava per uscire dal cortile: era l'inizio della processione della salma, che avrebbe seguito l'intero perimetro del parco.

ll silenzio era assoluto. La folla di tutte le età e razze, muta. Davanti a me, tre ragazze- due nere e una bianca - piangevano, abbracciate. Una mormorava: "Come potrò vivere senza di lei?" Mi trattenni dal rispondere: “Non preoccuparti, sarà come prima”. Quelle emozioni, la grande folla, il funerale di Stato deciso dal governo Blair per la moglie divorziata dell'erede al trono, sembravano una farsa degna di Hollywood. Come se il governo volesse "santificare" Diana.

lady diana foto con i figli william e harry foto di demarchelier

Nessuno pensava ai due fratelli orfani. Ne parlò soltanto il fratello di Diana, Lord Spencer, al funerale nella chiesa di St Margaret, nella piazza del Parlamento. La bara era seguita da William e Harry.

Uno quindicenne e tredicenne, erano al centro dello spettacolo, sotto gli occhi di migliaia di persone. Pallidi, lo sguardo vuoto, il volto teso - due orfani soli tra la folla. Non c'era il padre, non c'erano gli Spencer, non c'erano i Windsor. Soli. Non ho mai visto tanta non

curanza nei riguardi di due ragazzi orfani».

lady diana e dodi al fayed 1

V.S.: «A più di vent'anni dalla morte forse è arrivato anche il momento di cambiare la risposta alla domanda: chi l’ha uccisa? I giornalisti e i fotografi si disse allora. ll giornale fondato da Gramsci, l'Unità, titolò “Perdonaci principessa”. Molte inchieste hanno ormai stabilito che Diana è stata uccisa da un conducente che aveva bevuto dopo avere assunto tranquillanti, alla guida di un'auto insicura a velocità folle in un tunnel pericoloso. Diana si era sempre servita dei fotografi: li conosceva tutti, li avvisava di dove sarebbe stato ormeggiato il giorno dopo lo yacht sul quale si trovava con Dodi. Perché fuggire in quel modo all'ennesima fo-to di quell'estate con il suo nuovo amante?

la regina elisabetta alla cerimonia di londra

S.A.H.: «Anni dopo la morte di Diana lessi per motivi di lavoro un report confidenziale che non escludeva un'altra ipotesi, la possibilità cioè che l'incidente automobilistico di Parigi fosse stato pianificato da nemici di Dodi Al-Fayed, un playboy pieno di debiti, che aveva potenti nemici nel mondo islamico e aveva abbandonato la fidanzata americana, alle soglie del matrimonio, per Diana. In tal caso, l'inaspettata presenza di Diana aveva reso l'incidente automobilistico" un caso mondiale».

V.S.: «Diana ha scosso come un tornado la monarchia, ma anche Meghan non scherza. A Londra ci si domanda chi alla fine avrà fatto più danni. Io penso Meghan: ai tempi di Diana la monarchia era forte, oggi è debolissima a causa dell'età avanzata di Elisabetta e del principe Filippo, dello scandalo di Andrea, del Covid che tiene lontani i reali dalla gente, delle difficoltà di Carlo e Camilla di farsi accettare come futuri sovrani. La fuga in America dei Sussex, con tutto quello che ancora potranno dire e fare contro la Royal Family, rischia di dare il colpo di grazia a un'istituzione millenaria che potrebbe finire con Elisabetta, l'ultima grande regina».

lady diana e dodi al fayed

S.A.H.: «Io, come tanti inglesi, penso poco alla "Famiglia Reale" e rispetto enormemente la laboriosità e la diligenza della regina. So poco su Harry e Megan, i Sussex. Mi annoiano, e dal poco che so, credo che non abbiano alcun potere, abilità o volontà di dare il colpo di grazia alla monarchia, soprattutto visto che la paternità di Harry è da sempre in discussione. Trovo ingiusto che il principe Carlo - amante della borghese Camilla sin dalla gioventù - sia stato costretto a sposare Diana, in quanto nobile e illibata. Il matrimonio ha fatto più danno a Diana che a lui. Ferita, umiliata e mai amata, Diana Spencer ha dimostrato quanto una “brava ragazza" possa diventare manipolatrice e far male alla famiglia del marito infedele».

