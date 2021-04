STRAPAZZATA DA UN UOVO – UN’INFERMIERA INGLESE E’ STATA RICOVERATA IN OSPEDALE CON USTIONI DI SECONDO GRADO AL VISO E ALLE BRACCIA DOPO AVER PROVATO A CUOCERE UN UOVO AL MICROONDE – AVEVA TROVATO LA "RICETTA" SUI SOCIAL MEDIA – COTTO AL MICROONDE, IL TUORLO SI SURRISCALDA E PUO’ ESPLODERE QUANDO VIENE RIMOSSO DAL GUSCIO, CAUSANDO MOLTI DANNI...

Un'infermiera inglese deve essersi pentita di aver provato il "trucco per uova in camicia a microonde" dopo essere stata ricoverata in ospedale con ustioni di secondo grado al viso e alle braccia.

Alice Seymour, 27enne di Manchester, ha detto di aver visto online il trucco di preparare un uovo in camicia in un forno a microonde. Ma quando ha aperto lo sportello del microonde un getto d'acqua bollente le è esploso in faccia ed è stata portata d'urgenza in ospedale.

Cucinare le uova nel microonde è pericoloso perché il tuorlo si surriscalda e può quindi esplodere quando viene rimosso dal guscio: infatti, i tuorli scaldati al microonde sono in media 12 gradi più caldi dell'acqua scaldata al microonde.

L'incidente è avvenuto nel 2019, quando Alice aveva 25 anni. Se non avesse indossato gli occhiali in quel momento avrebbe perso la vista.

