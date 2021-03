STRAPPO ALLA RIGOLI – IL MICROBIOLOGO CHE AFFIANCA ZAIA NELLE CONFERENZE STAMPA (E NELLA TASK FORCE CONTRO IL VIRUS), È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI DOPO UN MALORE DOVUTO ALLO STRESS DA TROPPO LAVORO - NELL’ULTIMO ANNO HA RINUNCIATO A RIPOSI E FERIE PER SEGUIRE IL REPARTO, ED È DIVENTATO COSÌ PRESENTE NELLE CONFERENZE STAMPA DEL GOVERNATORE CHE CROZZA LO HA INSERITO COME SPALLA NELLE SUE IMITAZIONI…

Silvia Miadotto per il “Corriere della Sera”

roberto rigoli 3

Il microbiologo in prima linea nell'emergenza Covid in Veneto, l'uomo dei tamponi, il professionista reperibile h-24, ha subito un piccolo stop: è stato ricoverato per accertamenti in Cardiologia il dottor Roberto Rigoli, direttore del reparto di Microbiologia all'ospedale di Treviso.

Domenica, mentre si trovava nel suo laboratorio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ha avuto un malore, il cuore batteva a ritmo accelerato. Per quattro giorni è stato sottoposto a esami specialistici, le sue condizioni non sono gravi e oggi sarà dimesso, ma gli è stato prescritto un periodo di assoluto riposo: una delle cause del malore è lo stress, il superlavoro a cui Rigoli è stato sottoposto nell'ultimo anno segnato dall'epidemia.

luca zaia roberto rigoli

Il primario trevigiano, 63 anni, lo scorso anno ha rinunciato a riposi e ferie per seguire il reparto, ha fatto turni anche di 12 ore consecutive, sempre affiancato dal suo staff, ha trascorso due mesi in isolamento in un'altra abitazione per non rischiare di contagiare i familiari.

È considerato il «padre» dei test rapidi antigenici made in Veneto, ha studiato il «brodo» per i tamponi molecolari quando i ritardi facevano mancare i reagenti per le analisi, ha inventato i baby tamponi meno invasivi e i tamponi fai da te.

crozza zaia

Il presidente della Regione Luca Zaia lo ha nominato coordinatore delle 14 Microbiologie venete la scorsa primavera, in piena emergenza pandemica, riconoscendogli sempre grande disponibilità e massimo impegno: «Chiamate Rigoli, fate una prova, fatelo anche di sabato e di domenica.

roberto rigoli 5

A volte lo trovo anche all'una di notte, è sempre in laboratorio. Mi sento di ringraziarlo per la dedizione che ci mette» ripeteva spesso ai giornalisti durante le ormai tradizionali e quotidiane dirette su Facebook, per aggiornare i cittadini sulla situazione sanitaria.

Rigoli è diventato così citato e presente che il comico Maurizio Crozza lo ha omaggiato inserendolo come personaggio-spalla nelle imitazioni del governatore che ha portato nel suo programma televisivo Fratelli di Crozza . Oggi Rigoli potrà tornare a casa. Dovrà riguardarsi e rallentare quei ritmi di lavoro diventati necessari ma, ora, probabilmente troppo pesanti.

