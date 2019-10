STRATEGIE PERDENTI - PETER MANDELSON E ALASTAIR CAMPBELL, EX SPIN DOCTOR DI TONY BLAIR, SONO ACCUSATI DI AVER TRAMATO CONTRO ROLAND RUDD, IL MULTIMILIONARIO PRESIDENTE DI “PEOPLE’S VOTE” LA CAMPAGNA PER CHIEDERE UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT – UNA SERIE DI MAIL CONFERMANO COME I DUE VOLESSERO LA TESTA DI RUDD, ACCUSATO DI ESSERSI ESPOSTO SOSTENENDO DI RIMANERE NELL’UE QUANDO LA LOTTA INIZIALE ERA SU…

DAGONEWS

alistair campbell

Peter Mandelson e Alastair Campbell, ex spin doctor di Tony Blair, sono accusati di essere dietro un tentativo di "colpo" di stato dei blairiani alla campagna di “People's Vote” per un secondo referendum UE, facendo trapelare informazioni dannose sul suo sostenitore multimilionario. Le email private visualizzate da The Mail on Sunday rivelano come i due politici laburisti stavano tramando contro Roland Rudd, il potente presidente della campagna di “People's Vote”.

In una e-mail, Campbell ha rivelato della lotta segreta al potere di Rudd: «Non vedo come questo possa essere fatto senza una battaglia pubblica. Dovrebbe accadere presto ed essere veloce e brutale».

le proteste di people's vote 5

In un’altra, l'ex segretario commerciale Mandelson ha scritto ai colleghi, incluso Campbell: «Sono d'accordo. Contrastare ciò che ha detto richiederà mostrare mail private. Chi lo farà?». Le comunicazioni hanno sollevato il vaso di Pandora sul dietro le quinte di People's Vote, la campagna per chiedere un secondo referendum sulla Brexit, e sulla direzione strategica di

peter mandelson

Rudd che ha accusato Mandelson e Campbell, entrambi consiglieri senior della campagna, di "bullismo e intimidazione" in ufficio.

Quando il gruppo People's Vote è stato lanciato lo scorso anno, la sua missione dichiarata era quella di chiedere un secondo referendum per ribaltare il voto sulla Brexit del 2016. Da allora Rudd ha spostato la sua strategia chiedendo di rimanere nell'Unione europea. La mossa è stata contrastata da Mandelson e Campbell che hanno litigato ferocemente con Rudd sul fatto che il gruppo avrebbe dovuto mascherare il suo sostegno al "Remain", dichiarandosi invece contro all’impasse in cui era finito l’accordo sulla Brexit.

roland rudd

Le e-mail sono state inviate ad agosto quando, secondo gli addetti ai lavori, il gruppo aveva organizzato un tentativo di far saltare la poltrona di Rudd, che ha lasciato gli uffici di Westminster ma è rimasto come presidente. Rudd è venuto a conoscenza del loro contenuto quando gli sono state inviate per errore. Gli alleati di Mandelson stanno ora costituendo una società di raccolta fondi per quello che gli addetti ai lavori dicono essere "un tentativo di ridurre l'influenza di Rudd con i grandi donatori e subentrare nell'operazione".

le proteste di people's vote 6 le proteste di people's vote 4 le proteste di people's vote 3 le proteste di people's vote 2 le proteste di people's vote 1 le proteste di people's vote 7