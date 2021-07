STREAMING DELLA MADONNA – "MADAME X", IL DOCUMENTARIO SULLA TOURNEE DI VERONICA CICCONE, USCIRA' AD OTTOBRE SULLA PIATTAFORMA ONLINE DI PARAMOUNT - LA POPSTAR: "È UN'OPPORTUNITA' PER PORTARE IL MIO MESSAGGIO A UN PUBBLICO ANCORA PIU' AMPIO IN UN MOMENTO IN CUI LA MUSICA E' COSI' NECESSARIA PER RICORDARCI IL SACRO LEGAME DELLA NOSTRA COMUNE UMANITA'" (AMEN) - IL TRAILER

Dagotraduzione da The Wrap

Madame X

L'attesissimo film documentario di Madonna “Madame X” debutterà in esclusiva su Paramount+ l'8 ottobre.

Scrive Paramount: «Girato a Lisbona, in Portogallo, il film cattura la rara ed estatica esibizione dell'icona pop in tournée, acclamata da un pubblico da cinema tutto esaurito in tutto il mondo. L'esperienza di streaming intimo senza precedenti porterà gli spettatori in un viaggio avvincente e audace come l'intrepido personaggio di Madonna, Madame X, un agente segreto che viaggia per il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce nei luoghi oscuri».

Madame X 6

«Condividere la mia visione con il pubblico globale è stato profondamente significativo per me. L'opportunità di portare il mio messaggio e l'abilità artistica incandescente di tutti i soggetti coinvolti a un pubblico ancora più ampio arriva in un momento in cui la musica è così profondamente necessaria per ricordarci il sacro legame della nostra comune umanità», ha detto Madonna.

Madame X 5

«Madonna è senza dubbio la più grande superstar del mondo, non smette mai di spingere i confini e plasmare il panorama della cultura pop. Lei e MTV insieme hanno una storia incredibilmente ricca e siamo entusiasti di continuare ad amplificare la nostra partnership a livello globale con l'esclusiva anteprima mondiale di MADAME X in streaming su Paramount+ questo ottobre», ha affermato Bruce Gillmer, Chief Content Officer, Music, Paramount+ e President of Music, ViacomCBS.

Madame X 2 Madame X 3 Madame X 4