14 apr 2021 17:00

STREETS OF PHILADELPHIA – LE IMMAGINI CHOC DI KENSINGTON AVENUE A PHILADELPHIA TRASFORMATA IN UN “MERCATO DELLA DROGA A CIELO APERTO”: TOSSICI CHE NON SI REGGONO IN PIEDI, SENZATETTO CHE CAGANO IN STRADA E DORMONO TRA LA MONNEZZA, CASSONETTI INCENDIATI PER RISCALDARSI E UNA STAZIONE DELLA METROPOLITANA CHIUSA A CAUSA DELL’EMERGENZA DROGA… - VIDEO