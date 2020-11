STRITOLATI E ASSOLTI – DOPO LA 19ESIMA ASSOLUZIONE DI BASSOLINO, PIGI BATTISTA STILA UN ELENCO DEI POLITICI RISULTATI INNOCENTI DALLE ACCUSE DELLA MAGISTRATURA – DA PENATI A MANNINO, DA MASTELLA A COSENTINO, DA SALA FINO A SCHIFANI: I CASI PIU’ NOTI ACCOMPAGNATI DAL CLAMORE POLITICO E DALLA SODDISFAZIONE DEI RIVALI INCAPACI DI FARE LOTTA POLITICA DEMOCRATICA SENZA L'AIUTINO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI….

Forse, dopo la diciannovesima assoluzione di Antonio Bassolino perché «il fatto non sussiste», bisognerebbe cominciare a stilare un elenco dettagliato delle sentenze di assoluzione che nella Seconda Repubblica hanno scagionato amministratori e politici risultati innocenti dopo essere stati stritolati per anni da inchieste e processi con grande clamore sui media.

Scagionati Filippo Penati, figura di rilievo del Pd, l' ex governatore del Piemonte Cota (Lega), l' ex governatore del Lazio Francesco Storace (centrodestra), l' ex sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo (Pd), l' ex sindaco di Parma Pietro Vignali (Forza Italia) la cui caduta per (ingiusta) via giudiziaria ha spianato la strada alla prima vittoria grillina con il nuovo sindaco Pizzarotti.

Assolti Clemente Mastella e la moglie Sandra Leonardo, sottoposta peraltro a forti misure restrittive. Neanche assolto, ma addirittura archiviato prima del processo Stefano Graziano, consigliere regionale del Pd. Assolto Nicola Cosentino, ex re campano di Forza Italia. Nemmeno indagato l' ex ministro Maurizio Lupi, costretto a dimettersi perché «coinvolto» in un' inchiesta, idem per l' ex ministra Federica Guidi, data in pasto all' opinione pubblica dopo intercettazioni senza nessuna rilevanza penale. Assolto l' ex presidente dell' Emilia-Romagna Vasco Errani.

Assolta la ligure Raffaella Paita (Pd). Assolto dopo carcere e lunghi arresti domiciliari subiti ingiustamente l' ex ministro Calogero Mannino. Assolto l' ex assessore fiorentino del Pd Graziano Cioni.

Assolto Roberto Maroni, ex leader della Lega ed ex governatore della Lombardia.

Assolto l' ex senatore Pd della Basilicata Salvatore Margiotta. Assolto l' ex sindaco di centrosinistra di Roma Ignazio Marino.

Assolto Raffaele Fitto, ex presidente di centrodestra della Regione Puglia. Assolto Beppe Sala, attuale sindaco di Milano.

Assolto Riccardo Molinari , parlamentare e dirigente della Lega. Assolto Renato Schifani, ex presidente del Senato di Forza Italia.

È solo un elenco, certamente non esauriente, che menziona i casi più noti di politici risultati innocenti dalle accuse della magistratura, accompagnate da ampio risalto mediatico e dalla soddisfazione dei politici di opposto orientamento incapaci di fare lotta politica democratica senza l' aiutino dei procedimenti giudiziari.

