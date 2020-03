GLI STRONZETTI DEL CORONAVIRUS – A MILANO, IN PIAZZA GAE AULENTI, PERSONE E RAGAZZINI IGNORANO L’EMERGENZA E SI INCONTRANO PER UN GELATO, FOTTENDOSENE DELL’INVITO A RIMANERE A CASA – E QUANDO SI CHIEDE AI GIOVANI SE SI RENDONO CONTRO DEI RISCHI, VERREBBE VOGLIA DI PRENDERLI A CALCI IN CULO… - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

Ecco le immagini che non vorremmo vedere: in piazza Gae Aulenti, in centro a Milano, persone e ragazzi in giro per le strade come se nulla fosse. Insomma, c'è chi l'emergenza-coronavirus continua ad ignorarla.

Così come continua a ignorare l'elevatissimo impatto sociale che può essere determinato dal non prendere sul serio le richieste avanzate da governo e regioni: state in casa.

