Cosa vedete in questa immagine? Si tratta di una foto che sta girando su Twitter e che confonde non poco. A una prima occhiata, sembra evidente che lo scatto ritragga le onde del mare che lambiscono la spiaggia in una serata d'estate. Ma siete sicuri?

La soluzione è molto meno romantica e la rivela l'utente @nxyxm, che per primo a condiviso la foto: si tratta in realtà della «parte inferiore della portiera di un'auto che dev'essere riparata». Ed è proprio questa parte, danneggiata, a dare l'illusione delle onde del mare. Gli occhi, a volte, ingannano. Non è l'unico esempio di illusione che si può trovare online e che, periodicamente, torna sulle bacheche di tantissimi utenti, diventando ancora una volta virale. Eccone altre. […]

La metà destra del cervello è più sviluppata della media? Oppure ha bisogno di più allenamento? A svelarlo potrebbe essere una semplice foto, come questa immagine, che a prima vista non dice molto, perché sembrano dei chicchi di caffè sparsi su un tavolo. Invece, secondo gli appassionati del genere, tra i chicchi si nasconde la faccia di un uomo. Riuscite a vederla? E in quanto tempo? Questo potrebbe dire molto su quale parte del cervello utilizziamo di più.

Il disegno viene dalla Danimarca ed è stato condiviso su TikTok dal sito di curiosità BrightSide. Possono apparire subito allo sguardo due diversi dettagli. E ciò che vedete prima, secondo la didascalia, rivela le tue emozioni in questo momento: «Se per te è una mela, prendi le cose come vengono e sei abbastanza felice della tua vita.

Sai che puoi sempre fare affidamento sulle persone a te care e loro ti sosterranno in ogni caso. Sei sempre di buon umore e lo trasmetti agli altri. Se hai visto prima due profili, le relazioni sono la tua grande priorità nella vita. Potresti attraversare un periodo di incertezza con qualcuno di speciale per te. Ricorda che il meglio che puoi fare è discuterne insieme e non tenere tutto dentro. Le cose andranno sicuramente meglio».

Ci sono due zebre in questa immagine diventata virale su Twitter. Ciò che non si capisce e quale delle due teste sia in primo piano. Il quesito è stato posto dal fotografo Sarosh e ha totalizzato quasi duemila like. La foto è stata scattata nella riserva Maasai Mara. Secondo voi quale delle due zebre è davanti all’altra? Quella a destra o a sinistra? […]

A una prima occhiata, sembra solo la foto di un angolo di un giardino domestico. Ma poi si nota la ruota e il profilo di un’automobile. È invisibile? Si sono chiesti tanti utenti su Reddit. La vettura riflette ciò che le sta intorno e confonde le idee. Ma poi il proprietario ammette: il mezzo non arriva da un futuro remoto né da un qualche fantascientifico set cinematografico. Si tratta di una banale carrozzeria nera, appena lucidata — si notano sul terreno ancora le bolle di sapone — e di una perfetta illusione ottica.

