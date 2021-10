STUDIAVANO IL SANGUE E AZZANNAVANO LA CARNE - DIETRO IL FALLIMENTO DI THERANOS, L'AZIENDA BIOTECH CHE MILLANTAVA DI AVER SCOPERTO UN RIVOLUZIONARIO METODO PER ANALIZZARE IL SANGUE, C'ERA PURE UN AMORE SEGRETO TRA LA FONDATRICE ELIZABETH HOLMES, OGGI 37ENNE, E IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE RAMESH BALWANI, 56 ANNI - LA RELAZIONE COMINCIÒ QUANDO LEI AVEVA 19 ANNI E I LEGALI DELLA DONNA, PER EVITARE CONDANNE, ORA SOSTENGONO CHE ABBIA SUBITO ABUSI PSICOLOGICI EMOZIONALI E ANCHE SESSUALI...

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

«Sei per me come una brezza nel deserto, sei la mia acqua, il mio oceano». Messaggio di Liz a Ramesh. Il processo per frode contro Elizabeth Holmes, la fondatrice della società biotech Theranos che era arrivata a valere 10 miliardi di dollari grazie al suo rivoluzionario metodo per analizzare il sangue, poi rivelatosi una truffa con conseguente fallimento dell'impresa, da qualche giorno ha preso una piega romantica con le rivelazioni sulla relazione sentimentale che legava, fin da quando non era ancora ventenne, l'imprenditrice californiana (che oggi ha 37 anni), a Ramesh Balwani, 56 anni, uomo d'affari nato in Pakistan e cresciuto negli Usa che dell'azienda amministrata dalla Holmes era presidente e direttore generale.

Quante volte abbiamo visto storie passionali improvvisamente interrotte trasformarsi in furiosi scambi pubblici di pesci in faccia tra i due ex amanti? In questo caso l'amore finito - e il timore di finire dietro le sbarre - spingono i due ex a prendersi a email e sms in faccia.

A scagliarsi reciprocamente questi messaggi non sono direttamente i due protagonisti di un'avventura imprenditoriale finita molto male e per la quale sono tutti e due sotto processo (quello contro Holmes è in corso da un mese, quello contro Balwani inizierà nel 2022): a governare in modo sapiente la loro distribuzione provvedono i rispettivi avvocati.

Per evitare alla Holmes una dura condanna (rischia fino a 20 anni di carcere), i suoi rappresentanti legali potrebbero decidere di costruire una difesa basata su questioni di salute mentale: gli avvocati dell'imprenditrice hanno già sostenuto che lei ha subito abusi psicologici emozionali e anche sessuali dal suo partner molto più anziano che ha avuto una relazione segreta con lei da quando aveva 19 anni.

I legali dell'imprenditore di origine pachistana hanno respinto ogni accusa di abusi e i messaggi sentimentali servono proprio a dimostrare che la Holmes non è stata vittima di coercizioni.

Anzi a volte questi testi riflettono anche una sarcastica complicità, come quando i due si scambiano sms nei quali nel 2015 ironizzano su un giornalista del Wall Street Journal che li ha chiamati facendo domande da loro giudicate ingenue e stravaganti.

È il reporter che con la sua inchiesta sull'inconsistenza della tecnologia di Theranos segnerà l'inizio della fine dell'azienda (poi fallita nel 2018). Così, i giurati che dovrebbero decidere se Elizabeth Holmes ha truffato gli investitori per intento criminale o se era davvero convinta che la sua tecnologia prima o poi avrebbe funzionato, si trovano alle prese con una love story iniziata nel 2002 e sempre tenuta segreta.

Solo ora, testimoni sotto giuramento, gli ex collaboratori degli imputati confermano la relazione sentimentale tra i due che avevano imposto ai pochi dipendenti della Theranos che ne erano a conoscenza di non parlarne con nessuno. Un amore finito quando l'azienda è andata a rotoli.

