di Pino Nicotri - https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/coronavirus-covid-19-morti-3158417/

Un nuovo studio – riportato dal giornale portoghese Correo de manha – rivela che il bilancio delle vittime globale del coronavirus potrebbe raggiungere i 15 milioni nella migliore delle ipotesi e 68 milioni nella peggiore.

Per fortuna gli autori dello studio hanno ammesso – bontà loro – che la probabilità delle loro previsioni è altamente incerta, specificando che: “L’obiettivo non è quello di essere definitivi riguardo allo scoppio del virus, ma di fornire informazioni importanti su una serie di possibili costi economici della malattia”.

Ecco la traduzione dell’articolo del giornale portoghese:

“Lo studio condotto dalla Australian National University ha anche rivelato che il prodotto interno lordo (PIL) può scendere fino a 2,3 trilioni di dollari.

In uno scenario più disastroso, il bilancio delle vittime potrebbe raggiungere i 68 milioni, tra cui centinaia di migliaia di morti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America.

In caso di pandemia, l’economia di alcuni paesi potrebbe diminuire fino all’8% in un collasso globale. I ricercatori che hanno pubblicato lo studio, Warwick McKibbon e Roshen Fernando, avvertono che anche un focolaio contenuto potrebbe influenzare significativamente l’economia globale in un breve periodo di tempo.

In uno scenario meno grave, si stima che il tasso di mortalità in Cina raggiunga il 2%. Il tasso di mortalità globale ha raggiunto valori sempre più elevati e attualmente oscilla intorno al 3,4%.

Lo studio stima inoltre che oltre 15 milioni di persone moriranno nel primo anno dell’epidemia, che ha avuto origine in Cina, nel dicembre dello scorso anno.

Le stime indicano che l’India e la Cina perderanno milioni di persone e che negli Stati Uniti sono registrati circa 23.000 decessi.

I ricercatori hanno anche notato che i decessi stimati da coronavirus possono essere confrontati con una stagione influenzale regolare negli Stati Uniti, poiché ogni anno muoiono circa 55.000 persone.

Nel caso della Gran Bretagna, sono previsti 64.000 decessi. In Germania 79.000 e in Francia, 60.000. Anche la Corea del Sud e l’Italia, che nelle ultime settimane hanno avuto epidemie particolarmente diffuse, potrebbero essere colpite da decine di migliaia di morti. In questo scenario, il PIL britannico ridurrebbe di circa l’1,5% con l’economia americana in calo del 2,0%.

In uno scenario più grave, l’epidemia di coronavirus può causare un bilancio delle vittime catastrofico di oltre 68 milioni.

In Cina il numero di decessi potrebbe raggiungere i 12 milioni di persone e negli Stati Uniti 1,1 milioni. Il bilancio delle vittime in Gran Bretagna arriverebbe a 290.000, con Francia e Germania che perdono anche migliaia di persone.

I dati dei ricercatori mostrano che anche il bilancio delle vittime in Russia potrebbe raggiungere il milione.

In questo scenario disastroso, l’economia globale potrebbe scendere di 9,2 trilioni di dollari. L’economia britannica si ridurrebbe di circa il 6,0% nel 2020, peggio del calo del 4,2% registrato nella crisi finanziaria globale del 2009.

Da parte sua, l’economia americana sarebbe caduta dell’8,4% in una recessione che avrebbe ripercussioni in tutto il mondo.

In un caso di gravità media, il bilancio delle vittime globale sarebbe di circa 38 milioni e l’economia globale potrebbe scendere di circa 5,3 miliardi di dollari.

Tuttavia, i ricercatori avvertono che la probabilità delle loro previsioni è altamente incerta.

“L’obiettivo non è quello di essere definitivi riguardo allo scoppio del virus, ma di fornire informazioni importanti su una serie di possibili costi economici della malattia”, hanno spiegato .

I ricercatori hanno anche affermato che le aziende di tutto il mondo, indipendentemente dalle dimensioni, dipendenti dai profitti della Cina, hanno iniziato a subire contrazioni nella produzione.

Finora il coronavirus ha causato oltre 3000 morti, in un momento in cui sono stati registrati oltre 100.000 casi in tutto il mondo”. (Fonte: Correo de Manha).