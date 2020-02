8 feb 2020 18:44

DI STUPEFACENTE HA SOLO LE TESTIMONIAL – ROBERTO ESCOBAR, FRATELLO DEL NARCOBOSS PABLO, LANCIA ADDIRITTURA LA SFIDA A SAMSUNG E PRESENTA IL SUO SMARTPHONE PIEGHEVOLE – PER PUBBLICIZZARE IL SUO “ESCOBAR FOLD 2” HA CHIAMATO A RACCOLTA BONAZZE IN LINGERIE CHE DISTRUGGONO SAMSUNG E VANNO IN ESTASI PER IL “CLONE” CHE SI VENDE AD APPENA…- VIDEO